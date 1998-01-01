Новости Венгрия открылась для российских туристов, привитых «Спутником» С сегодняшнего дня вакцинированные россияне снова могут посещать очень популярную у наших туристов европейскую страну

С сегодняшнего дня власти Венгрии разрешают российским туристам с прививкой от коронавируса свободно приезжать в страну. Никаких дополнительных тестирований не при этом не потребуется, сообщают газета Portfolio и «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто. "Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию", — цитирует издание слова министра. Г-н Сийярто отметил, что Россия и Венгрия ранее возобновили авиасообщение по принципу взаимности. То же самое касается приема граждан. "Несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса", — пояснил он. По информации СМИ, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины "Спутник V", а также закупала этот препарат у России. Туристам без прививки для въезда в страну потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также им придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными. Как сообщает Portfolio, из-за пандемии коронавируса и введенных странами ограничений туризм пострадал сильнее, чем другие отрасли экономики Венгрии. Кроме того, власти рассчитывают на активный спрос на путешествия со стороны российских туристов, поскольку в доковидные времена страна была популярным местом отдыха среди граждан России. Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют сейчас "Аэрофлот" и Wizz Air. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" начинается от 10 тыс. руб. Также сегодня днем на сайте Посольства Венгрии в Москве появилась следующая информация: "С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против Covid-19. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации. Заявления на визу можно подать в визовых центрах VFS Global, предварительно записавшись на прием. Заявления на получение визы обрабатываются в соответствии с правилами Шенгенского соглашения. Помимо обычных подтверждающих документов к заявкам необходимо приложить свидетельство о вакцинации. Образцы принимаемых свидетельств будут опубликованы в ближайшее время". По словам гендиректора компании «Де Визу» Алексея Лебедя, которого цитирует РСТ, в Венгрии сейчас очень благоприятная обстановка для туризма: все ограничения отменены, так как в стране высокий уровень вакцинированных. «Спрос пока прогнозировать сложно. Могу сказать только, что цены на отдых в Венгрии обещают быть разумными. Стоимость размещения осталось на допандемийном уровне. Единственное, что может подняться в цене, это стоимость трансфера, так как за неимением массового потока трансферы будут индивидуальные или для мини-групп», – пояснил эксперт. По его словам, стоимость авиабилетов пока также очень доступная. Имеющегося объема перевозки хватает, однако загрузка хорошая уже сейчас, поэтому возможно дальнейшее увеличение частоты полетов.Например, Wizz Air вместо нынешних двух рейсов в неделю будет выполнять в сентябре три. В октябре ожидается также появление рейса из Москвы в венгерский город Дебрецен. А до конца года запланировано и возобновление полетов из Санкт-Петербурга и Казани. Отметим, что, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году в Венгрию выехало почти 203 тыс. граждан РФ. /TOURBUS.RU

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