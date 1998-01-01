Мальдивы изменили правила въезда в страну

С сегодняшнего дня срок действия ПЦР-теста для въезда в страну сокращен с 96 до 72 часов

Мальдивские острова с 26 июля изменили условия въезда для иностранных туристов: теперь ПЦР-тест на коронавирус, который необходимо представить на границе, должен быть сделан не ранее чем 72 часа до посадки на рейс, - сообщает «Интерфакс».

Соответствующий документ за подписью исполнительного директора министерства туризма Мальдив размещен на сайте ведомства. Прежде максимальный срок действия теста составлял 96 часов. В тексте отмечается, что это требование касается и тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Кроме того, с 26 июля при заселении в гостевые дома на местных островах все туристы должны иметь сертификат о вакцинации из списка, утвержденного ВОЗ. Причем с момента введения вакцины (или второй ее дозы, если она необходима) должно пройти не менее 14 дней. Сертификат не нужен детям и младенцам, которым нельзя делать прививки.

В то же время, иностранные туристы могут размещаться в гостевых домах на местных островах, если 60% населения такого острова сделали прививки, как и 95% персонала гостиницы, где размещается турист. Кроме того, за 72 часа до выезда из таких гостевых домов туристы также должны пройти ПЦР-тесты.

Эти правила не касаются гостей, размещающихся в больших отелях-резортах.

По информации СМИ, турпоток из России на Мальдивы резко вырос в 2021 году из-за ограниченного числа открытых направлений. В первом полугодии архипелаг посетили около 125 тыс. российских туристов.

По сведениям АТОР, оответствующая информация о требованиях к ПЦР-тесту (72 часа) уже обновлена на портале, где заполняется «Декларация о здоровье путешественника» для вылетающих на Мальдивы, а также на сайте «Аэрофлота», выполняющего прямые рейсы из Москвы в Мале. В августе прямой перелет на Мальдивы обойдется в суммы от 24 тыс. руб. в одну сторону (без багажа).

/TOURBUS.RU