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26 июля
Восстанавливается авиасообшение с Доминиканой, а также с Бахрейном и Молдовой

С 9 августа разрешены, а частности, три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата


 

Россия с 9 августа возобновляет на взаимной основе авиасообщение не только с курортами Египта, но также и с Доминиканской республикой, Бахрейном и Молдавией, сообщает оперштаб.

Там уточнили, что решение принято с учетом эпидобстановки в этих странах.

 

В оперштабе рассказали, авиасообщение с Бахрейном по маршруту Москва — Манама будет осуществляться с частотой два рейса в неделю; с Доминиканой по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю. В Молдавию самолеты будут летать три раза в неделю по маршруту Москва — Кишинев.

 

Помимо этого, оперативным штабом принято решение "с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с одного до трех рейсов в неделю".

 

Оперштаб также сообщает, что Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией.ь"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь", — сообщили в оперштабе.

Количество рейсов по маршруту Москва — Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю, по направлениям Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте.

 

Напомним, что все три страны принимают российских туристов и признают вакцину «Спутник V».

При этом в Доминиканской республике действует один из самых мягких и лояльных к иностранцам антиковидных режимов. Для отдыха в Доминикане туристам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Гостям страны лишь выборочно проводят по прибытии особые дыхательные экспресс-тесты.

 

Кроме того, Доминикана с апреля ввела единую электронную анкету и QR-код для иностранных туристов. Электронная форма доступна  на русском языке. От путешественников при ее заполнениитребуется общая информация (номер паспорта, адрес в стране проживания и места назначения в Доминиканской Республике), данные для таможенной службы и декларация состоянии здоровья путешественника.

 

После заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить властям Доминиканской Республики в аэропорту. Пассажиру предстоит заполнить две формы – для въезда в страну и выезда из нее – и получить два QR-кода.

Семьям, путешествующим вместе, разрешается заполнять одну форму с указанием всех членов группы (до семи человек). Для всей семьи формируется единый QR-код.

Форма должна быть заполнена до прохождения миграционного контроля. Рекомендуется сделать это в течение 72 часов до вылета.


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