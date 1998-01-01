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Федоскино идет на рекорд Гиннеса

В ходе Десятого международного фестиваля «Русское поле» будет продемонстрировано самое большое панно в истории федоскинской лаковой живописи

На юбилейном Десятом международном фестивале «Русское поле», который пройдет в этом году 7 августа в онлайн-формате, покажут самое большое панно в истории федоскинской лаковой миниатюрной живописи, - сообщает наш специальный корреспондент.

Создатели уникального изделия, мастера-умельцы Федоскинской фабрики, вдохновились прошлогодним рекордом жостовских художников, создавших чудо «Царь-поднос», весом в 84 кг. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов России и в этом году ожидается новый, уже от Федоскино. К созданию своего уникального шедевра, весом более 30 кг и размерами 1.80 м на 1.40 м, - мастера приступили еще в прошлом году, в год 225-летия промысла. Известно, что панно будет выполнено в традиционных мотивах народного промысла.

По словам генерального директора АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» Алексея Аверьянова, вот уже более двух веков Федоскинская миниатюра является одним из главных творческих составляющих русского наследия.

«Уникальная многослойная роспись масляными красками по папье-маше узнаваема не только в России, но и во всем мире, - отмечает он. - За годы развития художественного промысла мастера приложили много усилий, чтобы их изделия отличались от изделий других фабрик. Они расширили круг сюжетов и освоили новые виды украшения своих работ. Появилась имитация перламутра, роспись под черепаху, скань, роспись по рельефу.

До пандемии экскурсии на нашу фабрику пользовались большим успехом особенно у иностранных туристов, которые хотели прикоснуться к истинно русским традициям.

Что примечательно, - техника миниатюрной живописи и декоров в федоскинском промысле сохранилась практически в исконном виде. Художественная традиция русской лаковой миниатюры не прерывалась.

Стать свидетелями установления нового рекорда смогут все желающие. Прямая трансляция фестиваля будет вестись с 12:00 до 18:00 на официальном сайте, YouTube-канале ТК «Мир», портале Культура.рф, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

/TOURBUS.RU

