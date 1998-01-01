Новости

«ЧехТуризм» запускает онлайн-проект «В Чехию за здоровьем»

Проект даст возможность россиянам больше узнать о туристическом потенциале Чехии, выиграть ряд ценных призов и спланировать на будущее свои поездки на курорты страны

В целях продвижения и популяризации лечебных курортов Чехии среди российской аудитории, Национальное туристическое управление Чешской Республики – «ЧехТуризм» запускает увлекательный онлайн-проект «В Чехию за здоровьем», который начался 20 июля и продлится по 20 августа.

Проект даст возможность всем желающим больше узнать о туристическом потенциале Чехии, оздоровительном отдыхе, выиграть ряд ценных призов в розыгрыше и спланировать на будущее свои поездки в Чехию после восстановления турпотока, в том числе, чтобы поправить здоровье и избавиться от последствий пандемии.

В рамках онлайн-проекта создан специальный портал, посвященный оздоровительному отдыху в Чехии. Страна, известная своими историческими и природными достопримечательностями, кухней и природными курортами, давно привлекает туристов из России и многих стран мира. Теперь любой желающий сможет подробно изучить информацию о самых известных лечебных курортах Чехии, таких как Карловы Вары, Марианске Лазне, Франтишкови Лазне, Курорт Яхимов, Курорт Теплице, Лугачовице, а также поучаствовать в интерактиве и выиграть ценные призы.

Чтобы стать участником проекта нужно:

Посетить сайт и пройти тестирование, ответив на 10 вопросов теста, связанных со здоровьем и самочувствием. После прохождения теста участник получит результат с рекомендацией, какой из лечебных курортов Чехии ему больше подойдет для отдыха, лечения или профилактики здоровья.

Поделиться результатом у себя в аккаунте одной из предложенных соцсетей.

Оставить один из своих аккаунтов (Vkontakte, Instagram, Messenger), который будет участвовать в онлайн-проекте.

23 августа из всех участников, выполнивших условия, генератором случайных чисел будут выбраны победители. На портале будет опубликована информация о победителях и видео с розыгрышем. Главным призом станет – массажер для ног с функцией прессотерапии одного из профессиональных брендов. Пока путешествия на оздоровительные курорты находятся на паузе, главный приз даст возможность победителю в домашних условиях привнести пользу своему организму и расслабиться.

Остальные 10 победителей получат наборы минеральной воды чешских курортов.

Проект дает возможность людям не только в очередной раз подумать о своем здоровье и проанализировать, какие процедуры или активности были бы им полезны, но и расширяет уровень знаний о Чехии и дает исчерпывающую информацию о курортах, про которые многие могли даже не знать.

Кроме того, в специальном разделе сайта любой посетитель может задать интересующий вопрос эксперту по теме выбора курорта. На указанные контакты ответ специалиста будет предоставлен в течение нескольких дней.