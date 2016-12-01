Ростуризм: «Мы выступаем за сохранение бизнеса российского офиса «Музенидис Трэвел»

Ростуризм прокомментировал ситуацию с приостановкой работы принимающего офиса «Музенидис Трэвел» и рассказал о своих переговорах с министром туризма Греции

Представители российского офиса туроператора «Музенидис Трэвел», объявившего о приостановке деятельности в Греции, намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами, сообщает пресс-служба Ростуризма.

В ведомстве пояснили, что сложности, возникшие у российского подразделения компании, связаны с действиями принимающей компании «Музенидис Трэвел» в Греции.

«Ростуризм находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса с российской и греческой стороны, и держит ситуацию с данным туроператором на особом контроле.

Для решения проблемы руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с министром туризма Греции Харисом Теохарисом, в ходе которых она отметила необходимость объединения усилий для урегулирования ситуации, а также предложила ряд наиболее приемлемых мер, которые могли бы помочь урегулирования ситуации.

Стороны договорились о совместной проработке возможных вариантов обеспечения заселения российских туристов по ранее приобретенным турам», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, по информации пресс-службы, в Ростуризме прошла встреча представителей ведомства с российским офисом «Музенидис Трэвел», в ходе которой представители туроператора заявили о том, что намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами.

«Ростуризм, со своей стороны, также выступает за сохранение бизнеса российского офиса «Музенидис Трэвел» и предпринимает для этого все необходимые действия. Все заинтересованные стороны, включая туристов, будут проинформированы о вариантах разрешения сложившейся ситуации», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что 17 июня Mouzenidis Travel Greece приостановил прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства.

При этом, по информации СМИ, из-за приостановки деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были ранее аннулированы туры почти на миллиард рублей.

/TOURBUS.RU