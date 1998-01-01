Новости Россия возобновляет рейсы на курорты Египта Начиная с 9 августа будут осуществляться пять рейсов в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, при этом вначале, вероятно, будут разрешены лишь регулярные рейсы

Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщил поздно вечером в пятницу оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. "С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", — сообщили в оперштабе. Напомним, что российская делегация была направлена в Египет в середине июля для оценки ситуации на курортах этой страны после того, как 8 июля президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и египетскими курортами. Указом от 8 июля также отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки в Египет. Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Чартерные полеты в курортные города Египта по-прежнему были не разрешены, хотя постоянно появлялась информация о скором снятии запрета. Как отметили сегодня в АТОР, «в опубликованном решении Оперштаба об увеличении рейсов в Египет не указан их статус: в сообщении на сайте правительства говорится о «рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх» без уточнения, будут ли они регулярными или чартерными. «Оперштаб определяет квоту, но не статус рейсов», – поясняют источники, близкие к Росавиации, и предполагают следующее. Поскольку на египетские курорты разрешена квотируемая перевозка (по пять рейсов в неделю), и текущие перелеты в Каир из Москвы и регионов выполняются в статусе регулярных, то и рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх также будут регулярными. По крайней мере, в августе и сентябре». По информации источников АТОР, потенциальные перевозчики в Хургаду и Шарм-эль-Шейх станут известны уже на этой неделе: 27-28 июля ожидается заседание межведомственной комиссии, которая рассмотрит выдачу допусков на египетские направления. «Спрос авиакомпаний на курорты Египта огромный. На выполнение рейсов из Москвы и регионов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в совокупности запрошено около 230 допусков», – сообщают источники. По мнению экспертов, разрешения на полеты получат, в первую очередь, «Аэрофлот», «Россия», лоукостер «Победа» и египетская авиакомпания Fly Egypt, а регулярный статус рейсов негативно скажется на стоимости авиабилетов. Эксперты АТОР предполагают, что российская делегация отправится на Красное море в первой декаде августа, и после этой инспекции – ориентировочно во второй половине месяца можно ожидать расширения квоты по египетским курортным направлениям с 5 до 7 рейсов в неделю. В сентябре квота может быть расширена и на регионы: по одному рейсу в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут разрешить из 45 аэропортов, из которых доступны международные рейсы. С учетом квот на курортных египетских направлениях российские авиакомпании суммарно могут в августе поставить до 3,5 тыс. кресел в неделю или порядка 14 тыс. мест в месяц. Как говорит гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, которого цитирует РСТ, "в лучшие времена на курорты Египта выполнялось до 150 рейсов неделю из 30 городов плюс Москва. Ограниченное количество перелетов независимо от их статуса наверняка будет стимулировать высокую стоимость авиабилетов и торможение спроса. С другой стороны, можно предположить, что как раз на эти 10 рейсов спроса хватит и они загрузятся, даже несмотря на то, что август – один из самых жарких месяцев в Егип/те, воздух прогревается до +40C и более". /TOURBUS.RU



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