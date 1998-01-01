Новости

Канада полностью откроется для вакцинированных туристов в начале сентября

Власти Канады намерены полностью привить население страны до конца лета

Канада открыла свои границы для полностью вакцинированных американцев с 9 августа, а для путешественников из других стран откроется с 7 сентября, сообщает СBC News.

Федеральное правительство также заявило, что с 9 августа дети в возрасте до 12 лет, которые еще не получили разрешения на получение вакцины освобождены от карантинного требования после въезда в Канаду и смогут передвигаться вместе со своими родителями, если они будут соблюдать меры общественного здравоохранения.

Но этим детям рекомендуется избегать учреждений с групповыми занятиями, таких как школа, лагеря и детские сады.

Иностранные путешественники, въезжающие в Канаду, должны будут предоставить доказательства (на английском или французском языках) того, что они полностью привились одной из вакцин, разрешенных для использования в Канаде (Pfizer), Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson) за 14 дней до прибытия.

Все путешественники должны использовать правительственный портал ArriveCAN для предоставления личной информации. Если они соблюдают правила, введенные правительством, им не придется проходить карантин по прибытии в Канаду.

В пршлом месяце СМИ сообщали, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

«Вакцины — это наш путь к лучшим дням, поэтому постарайтесь поставить вторую дозу, как только сможете. Я привился сегодня, и очень благодарен медработникам, которые сделали всё это возможным», — заявил г-н Трюдо.

По информации CTV News, г-н Трюдо сообщил о намерении полностью привить население страны до конца лета.

/TOURBUS.RU

