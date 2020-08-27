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27 июля
Лишь 6% россиян готовы этим летом воспользоваться программой кешбэка
Аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса 1600 потенциальных туристов
Более половины россиян знают о программе туристического кешбэка, позволяющей вернуть 20% потраченных на путешествие по России средств, но воспользоваться ей собираются лишь 6%, показал опрос аналитического центра НАФИ, исследование которого цитирует «Интерфакс».
"Каждый третий (32%) что-то слышал о программе, но не изучал подробнее, а каждый пятый (22%) знает условия программы. Большинство осведомленных россиян находится в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах, чаще всего знают о программе люди среднего возраста (45-59 лет), руководители и квалифицированные специалисты, а также работники с доходом выше среднего.
Напротив, чаще всего не осведомлены о ней жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, молодежь (18-24 года), представители рабочих профессий и люди с низким достатком", — сообщает центр.
Как показал опрос, отпуск в России этим летом планируют провести 27% россиян. При этом 6% россиян собираются воспользоваться программой туристического кешбэка для поездок по стране. Чаще всего это жители столиц и люди среднего возраста (45-59 лет).
"Участникам исследования ответили на вопрос, почему они не готовы воспользоваться программой туристического кешбэка. Среди самых популярных ответов – отсутствие планов отдыхать в России этим летом (30%), невозможность взять отпуск на работе (28%) и нехватка денег на путешествие (19%)", — сообщает НАФИ.
Кроме того, многие отказываются от этой возможности из-за отсутствия интересных предложений по турам и гостиницам (10%), карты "Мир" (7%) или недостаточного размера кешбэка (4%).
Всероссийский опрос был проведен в мае 2021 года, в нем участвовали 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Программа кешбэка на туры по России стартовала в 2020 году, ее цель – поддержка туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Первый этап программы в этом году прошел с 18 марта по 15 июня, второй начался 16 июня и завершится 31 июля. На первом этапе туры с кешбэком приобрели более 1,5 млн россиян.
/TOURBUS.RU
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