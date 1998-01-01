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28 мая
ЦИФРА НЕДЕЛИ: В этом году Мальдивы посетили почти сто тысяч российских туристов
Россияне впервые заняли первое место среди всех туристов, отдыхающих на Мальдивских островах
Мальдивские острова с 1 января по 12 мая приняли 421 тыс. зарубежных туристов, в том числе 95,6 тыс. россиян, сообщает офис по туризму архипелага.
По итогам четырех месяцев россияне вышли на первое место среди зарубежных рынков с долей в 22%. На втором месте – Индия (89 тыс.), на третьем – Украина (22,6 тыс.). Также в первой десятке – Германия, Казахстан, США, Великобритания, Румыния, Чехия и Франция.
До 2020 года Россия занимала шестое место среди зарубежных рынков на Мальдивах.
Общее число иностранных туристов на Мальдивах с 1 января по 12 мая составило 421 тыс. Это на 10% больше, чем за тот же период годом раньше, и на 40% меньше, чем за в январе-апреле 2019 года.
Мальдивский архипелаг начал постепенно открываться для иностранного туризма в июле 2020 года. Сейчас это одно из немногих направлений в мире, куда российские туристы могут прилететь на отдых прямыми рейсами. Для въезда требуется ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 96 часов до вылета, и заполнение формы на специальном сайте imuga.immigration.gov.mv. После заполнения туристу приходит qr-код, который нужно предъявить на паспортном контроле.
Также месяц назад власти Мальдивских островов включили «Спутник V» в список вакцин, с прививкой которыми можно въезжать без справки о ПЦР-тестировании на коронавирус.
В свою очередь туроператоры, которых цитирует РСТ, сообщают, что цены на курортах архипелага сейчас на том же уровне, что и до пандемии, а вот стоимость авиабилетов снизилась.
По словам руководителя направления компании PAC Group Евгении Грицовой, объем бронирований стабильный, есть небольшие сезонные колебания: «Традиционно к лету темпы продаж Мальдив чуть снижаются. В то же время, именно сейчас мальдивские курорты предлагают отличные цены с учетом акций от отельеров.
И стоимость авиабилетов очень привлекательная: стыковочный рейс обойдется от 40 тысяч рублей, прямой – от 50 тысяч. Наиболее востребованы отели 5*».
В свою очередь в компании Anex Tour, которая реализует летнюю полетную программу на регулярных рейсах Azur air с вылетами раз в неделю, также довольны продажами. «Самолеты загружаются полностью, это отличный показатель для направления в летний период. Стоимость недельного тура на двоих в гест-хаусе на завтраках стартует от 123,4 тысяч рублей. Аналогичный тур в «четверке» на «все включено» обойдется от 247 тысяч. В этом году высокой популярностью пользуется, в том числе, только наземное обслуживание», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Алена Хитрова.
/TOURBUS.RU
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