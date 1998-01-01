Израиль принял сегодня первую иностранную тургруппу

С сегодняшнего дня Израиль начал постепенное открытие границ для туристов. Первые путешественники, которые посетят страну в рамках пилотного проекта, инициированного Министерством туризма Израиля, приземлились сегодня днем в аэропорту Бен-Гурион, - сообщили нам в Минтуризма страны.

Все они являются группой христианских паломников из США, которую возглавляет пастор Том Зелта. Также они являются студентами семинарии Конкордия в Миссури. Их визит в Израиль - часть учебной программы.

Они будут находиться в стране до 10 июня и посетят религиозные объекты и национальные парки в Иерусалиме, Негеве, Назарете и Иудейской пустыне.

«Наконец мы увидим сегодня наших первых иностранных гостей. Надеемся, пилотный проект Министерства туризма будет успешным, и вскоре Израиль распахнет свои двери для путешественников из России и стран СНГ», - Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в РФ.

Также Минтуризма сообщает, что по заявлению Министерства здравоохранения Израиля, со вторника, 1 июня 2021 года, все основные карантинные ограничения будут сняты. На это решение во многом повлияли успешные результаты кампании по вакцинации населения и низкий уровень заболеваемости в стране.

С 1 июня для входа в различные заведения больше не потребуется подтверждение о вакцинации («зеленые паспорта»), а ограничения на пропускную способность в магазинах, ресторанах и других местах будут сняты. Кроме того, отменяются ограничения на собрания, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Требование о ношении защитной маски в помещении остается в силе, по крайней мере, в течение следующих двух недель.

Правила, регулирующие международные перевозки, также остаются неизменными.

«Израиль постепенно возвращается к прежней жизни, отменяя карантинные ограничения. Как сообщалось ранее, первые группы вакцинированных туристов смогут въехать в страну уже в июне. Тенденция к возврату к нормальной жизни носит устойчивый характер. А это значит, что совсем скоро мы увидим в Израиле долгожданных российских туристов» - отметил Владимир Шкляр.