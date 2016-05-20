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Франция возобновляет выдачу виз

На нынешнем этапе речь идет о продлении истекших за период пандемии пятилетних шенгенских виз

Сегодня на сайте Генконсульства Франции в Москве появилась информация о том, что сообщило о возобновлении выдачи виз, начиная с 1 июня. Пока что речь идет о продлении пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии.

«Возможность запросить визу для других заявителей на краткосрочную визу будет происходить позже и постепенно», – говорится в сообщении консульства.

Во французской дипмиссии подчеркивают, что «выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах».

В консульстве также поясняют, что «постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции, были изменены для выходцев из России».

В настоящее время въезд во Францию ограничен отдельными категориями путешественников, определенных Министерством внутренних дел страны. Для въезда во Францию нужна веская причина, и туризм не входит в число таковых.

Чтобы подать заявление на визу, нужно представить краткосрочную визу многократного въезда сроком на 5 лет, выданную Францией и истёкшую в период 2020 или 2021 гг. Срок действия данной визы должен быть уже закончен на день подачи заявления.

Кроме того, заявитель должен предоставить все подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию, указанные на сайте France-visas.gouv.fr, в зависимости от цели предстоящего пребывания.

Подача заявлений для владельцев пятилетней визы возможна в одном из 18 визовых центрах VFS Global.

Отметим, что, по данным BFM TV, Министерство здравоохранения Франции сообщает, что на сегодняшний день в стране как минимум первую дозу вакцины успели получить с момента начала вакцинации 23,7 млн человек, из которых почти 10 млн получили обе дозы. К середине июня французские власти рассчитывают довести число получивших как минимум одну дозу до 30 млн человек, напоминает ь телеканал.

В то же время сегодня стало известно, что Франция установит обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании, где отмечено распространение, в частности, индийского варианта коронавируса.

До сих пор, сообщает газета "Фигаро", обязательному карантину во Франции подвергались граждане 16 стран, в том числе Аргентины, Бразилии, Индии и Турции.

/TOURBUS.RU

