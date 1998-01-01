Новости Air France и Austrian отменяют рейсы в Москву Причина отмены рейсов - «необходимость избегать белорусского воздушного пространства»

Рейс Париж -Москва национального авиаперевозчика Air France, отказавшегося от транзита через Белоруссию, в четверг вновь отменен. Как следует из табло аэропорта "Шереметьево", прилет рейса AF1154 был запланирован на 15:00 мск в терминал D, однако рейс значится как отмененный. Между тем, источник знакомый с подготовкой рейса сообщил "Интерфаксу", что авиакомпания намеревалась выполнить его минуя территорию Белоруссии. "Формально регулярное авиасообщение между нашими странами не восстановлено из-за коронавирусных ограничений, каждый рейс считается грузопассажирским, то есть "вывозным", то есть выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями", — сказал источник. Накануне французская радиостанция France info сообщила, что авиакомпания Air France в среду не смогла выполнить рейс из Парижа в Москву из-за невозможности использовать белорусское воздушное пространство. Речь идет о рейсе AF1154, который должен был вылететь в столицу РФ из аэропорта "Шарль де Голль" в 10:20 по парижскому времени. "Air France подтверждает, что была вынуждена перенести рейс AF1154... Это связано с техническими вопросами, связанными с необходимостью избегать белорусского воздушного пространства. Нам потребуется новое разрешение от российских властей из-за изменения маршрута, чтобы попасть на российскую территорию", — приводит радиостанция заявление представителя французской авиакомпании. Австрийский национальный перевозчик Austrian также сегодня также отменил грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Как следует из онлайн-табло аэропорта "Домодедово", прилет рейса OS601 из Вены был запланирован на 13:45 мск. Однако в табло рейс значится как отмененный. Ранее Austrian в числе других европейских перевозчиков отказалась от транзита через воздушное пространство Белоруссии. Напомним, что ранее на этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать во время перелетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Также сегодня стало известно, что авиакомпания "Белавиа" сообщила о вынужденной отмене рейсов в восемь стран с 27 мая. "В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград", — говорится в сообщении компании. Пассажирам предложено изменить дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения авиабилетов. Ранее "Белавиа" сообщила, что в связи с решением правительств Финляндии и Чехии о запрете на использование воздушного пространства авиакомпания отменила до 30 октября рейсы в эти страны с 26 мая и 28 мая соответственно. Также до 30 октября отменены рейсы в/из Стокгольма, Лондона, Парижа. До 26 июня компания приостановила рейсы в Вильнюс, до 25 августа в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова. /TOURBUS.RU



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