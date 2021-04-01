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Arabian Travel Market придал оптимизма ближневосточному туррынку

В Дубае завершил свою работу форум АТМ-2021, впервые прошедший в «двух частях» в гибридном формате

Вчера в Дубае завершила свою работу ведущая ближневосточная туристическая выставка выставка Arabian Travel Market (ATM). В этом году она прошла в необычном гибридном формате — вначале в течение 4 дней в традиционном офф-лайн формате, а затем. После небольшого перерыва, последовали еще три дня работы в онлайне.

По информации организаторов, в первой части на площадке Всемирного торгового це нтра Дубая (Dubai World Trade Centre, DWTC) приняли участие экспоненты из 62 стран, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, Великобританию, Китай, Германию, Россию, Грецию, Египет, Кипр, Индонезию, Малайзию, Сингапур, Мальдивы, Филиппины, Таиланд и США. В соответствии с санитарными ограничениями максимальное количество участников было ограничено лимитом в 11 тыс. человек.

Новым и очень активным участником выставки в Дубае стал в этом году Израиль, лишь недавно восстановивший дипломатические отношения и авиасообщение с ОАЭ.

По информации израильской прессы, несмотря на то, что работа выставки пришлась на самую острую фазу нового палестино-израильского конфликта, на работе стенда это никак не отразилось, а отношение к израильской делегации, которую возглавляла глава Отдела развития новых рынков Министерства туризма Израиля Ксения Кобякова (ранее она представляла Минтуризма Израиля в России), было самым дружеским.

В центре внимания ATM-2021 на этот раз были темы, связанные с перезапуском туризма в условиях пандемии COVID-19. Как подчеркнул генеральный директор Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (DTCM) Хелал Саид Аль Марри, «чтобы увидеть истинное восстановление в сфере путешествий и туризма, страны должны признать, что COVID-19 существует, и поэтому всем необходимо научиться нормально жить и путешествовать в новых условиях».

Пр информции Ассоциации туроператоро, Россию на выставке в Дубае представили два города: Сочи и Санкт-Петербург. Акцент южного курорта России был сделан на игорную зону «Красная Поляна». Туристический потенциал Санкт-Петербурга представила делегация во главе с заместителем председателя Комитета по развитию туризма Юлией Кузенской.

«Ближний Восток входит в пул перспективных рынков для продвижения Петербурга как центра международного въездного туризма. Туристы из ближневосточного региона имеют один из самых высоких средних чеков расходов на путешествия, интересуются культурой, событиями, гастрономией, экзотикой «северных широт» Европы, специализированными направлениями медицинского туризма», – отметила Юлия Кузенская.

ATM-2021 оказался важен и для туроператоров, отправляющих российских туристов в Дубай. Так, в компании PAC Group сообщили, что во время выставки многие партнеры из ОАЭ интересовались, готовы ли россияне путешествовать в Эмираты этим летом в условиях ограниченного выбора выездных направлений.

В PAC Group подчеркнули, что в ОАЭ постепенно снимаются антиковидные ограничения, что делает посещение этой страны еще более комфортным. Так, отменен лимит по загрузке отелей, смягчились и условия въезда в Абу-Даби.

/TOURBUS.RU