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27 мая
Швейцария снимает ограничительные меры
В альпийской стране вновь заработали полностью рестораны, отменены комендантский час и ПЦР-тесты для вакцинированных туристов
В Швейцарии приняли решение отменить часть ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают сегодня европейские СМИ.
Так, власти страны отменили требование переводить на дистанционную работу сотрудников, теперь оно носит исключительно рекомендательный характер.
С 31 мая швейцарские рестораны смогут принимать гостей в помещениях, до этого работали лишь террасы и веранды. Кроме того, правительство решило отменить комендантский час, действовавший с 23:00.
Карантин по прибытии в Швейцарию отменяется для всех, кто прошел полную вакцинацию одобренном Швейцарией или ЕС препаратом, этим лицам также более не нужно сдавать тест. Такие же меры действуют в отношении тех, кто переболел коронавирусом и имеет подтверждающий это документ.
В Швейцарии вакцинацию как минимум первой доз прошли 2,7 млн человек. За время пандемии в стране выявили свыше 688 тыс. случаев COVID-19, около 10 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Швейцарией сейчас восстановлено, однако туристические визы нашим согражданам пока что не выдаются.
Ранее Мария Макарова, менеджер по маркетингу представительства Switzerland Tourism в России заявила нашему порталу, что, «если 2019 год был поистине рекордным для туристической отрасли Швейцарии, то 2020-ый оказался похож на фильм ужасов.
В гостиничном секторе было зарегистрировано всего 23.7 миллиона ночевок, что на 40% меньше, чем в 2019. Количество прибытий в 2020 составило 10.7 миллионов человек (- 45.8%). Иностранные туристы сделали на 66% меньше ночевок в гостиницах Швейцарии по сравнению с предыдущим годом».
Говоря о российском рынке, предствитель швейцарского турофиса добавила, что из России в Швейцарию въехало за минувший год лишь год 42.193 туриста (-70.2%), они сделали 133.301 ночевку в гостиницах страны (- 62.7%).
Больше всего российских ночевок потеряли Цюрих (-69.8%), Женева (- 70.8%), Лозанна (- 69.1%), Базель (- 69.8%), Лугано (- 72.8%). В Санкт-Морице россияне провели в прошлом году 15'149 ночевок (-30.2%), в Церматте 15'143 (-35.6%).
«Мы сделаем выводы и пойдем дальше. Надеемся, 2021 год станет лучше» — заключила представитель Switzerland Tourism.
/TOURBUS.RU
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