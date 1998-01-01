Новости Египет привил от коронавируса всех работников туротрасли Красного моря Прививки получили все работники отелей и принимающих компаний, водители и гиды, а также сотрудники морских портов и аэропортов

Министерство здравоохранения Египта сообщило о стабилизации ситуации в стране с COVID-19 - количество новых случаев коронавируса колеблется от 1100 до 1300 в последнюю неделю, - сообщает Ассоциация туроператоров. В стране разворачивается прививочная кампания. По информации египетского минздрава, вакцинировано около 2 млн человек из 3,5 млн зарегистрированных для иммунизации. По планам египетских властей, в июне вакцину получат еще около 5 млн человек. В стране развернуто 400 центров вакцинации. В том числе египтян будут прививать «Спутником V»: страна закупила 20 млн доз российского препарата. При этом сотрудники туристического сектора Египта вошли в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19. По данным минздрава Египта, по состоянию на 22 мая было вакцинировано 100% работников туротрасли Южного Синая и Красного моря. Прививки получили работники отелей и принимающих компаний, водители и гиды, а также сотрудники морских портов и аэропортов. На очереди иммунизация работников туристических компаний в регионе Луксор, который известен древнеегипетскими храмами и памятниками, а также провинции Суэц, где на побережье залива рядом с городом Галала создается новая туристическая зона. По оценке минтуризма Египта, вакцинация сотрудников турсектора станет одним из аргументов в борьбе страны за иностранных туристов. К осени министерство туризма Египта запустит трехлетнюю международную рекламную кампанию, направленную на привлечение большего количества туристов. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что привлечению зарубежных гостей помогут стимулирующие программы для иностранных перевозчиков и туроператоров. Так, до 31 октября продлена программа по поддержке чартеров, для авиакомпаний снижена стоимость топлива, предоставляется 50%-я скидка на наземное обслуживание. Напомним, что ранее в этом месяце заместитель министра туризма Египта Гада Шалаби заявила, в этом году страна рассчитывает принять 60% турпотока, который она получила в 2019 году, или около 8 млн. В первую очередь, восстановление рынка должно произойти за счет возвращения российских туристов — их ожидают в этом году более миллиона. В то же время источник «Интерфакса» ранее сообщил, что российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Египет в июне. "Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов, договоренности с туроператорами, продаж билетов предполагается завершить до конца мая. Первые рейсы как ожидается могут вылететь в июне", — сказал источник. Эксперт также напомнил, что египетская сторона выполнила все условия России для возобновления полетов. "Терминалы оснащены по требованию российской стороны, персонал подготовлен и отвечает требованиям российской авиационной безопасности. Следить за подготовкой рейсов российских авиакомпаний в аэропортах Египта будут специалисты из российских аэропортов", — рассказал источник. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка