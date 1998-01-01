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27 мая
Египет привил от коронавируса всех работников туротрасли Красного моря
Прививки получили все работники отелей и принимающих компаний, водители и гиды, а также сотрудники морских портов и аэропортов
Министерство здравоохранения Египта сообщило о стабилизации ситуации в стране с COVID-19 - количество новых случаев коронавируса колеблется от 1100 до 1300 в последнюю неделю, - сообщает Ассоциация туроператоров.
В стране разворачивается прививочная кампания. По информации египетского минздрава, вакцинировано около 2 млн человек из 3,5 млн зарегистрированных для иммунизации. По планам египетских властей, в июне вакцину получат еще около 5 млн человек.
В стране развернуто 400 центров вакцинации. В том числе египтян будут прививать «Спутником V»: страна закупила 20 млн доз российского препарата.
При этом сотрудники туристического сектора Египта вошли в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19. По данным минздрава Египта, по состоянию на 22 мая было вакцинировано 100% работников туротрасли Южного Синая и Красного моря. Прививки получили работники отелей и принимающих компаний, водители и гиды, а также сотрудники морских портов и аэропортов.
На очереди иммунизация работников туристических компаний в регионе Луксор, который известен древнеегипетскими храмами и памятниками, а также провинции Суэц, где на побережье залива рядом с городом Галала создается новая туристическая зона.
По оценке минтуризма Египта, вакцинация сотрудников турсектора станет одним из аргументов в борьбе страны за иностранных туристов.
К осени министерство туризма Египта запустит трехлетнюю международную рекламную кампанию, направленную на привлечение большего количества туристов.
Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что привлечению зарубежных гостей помогут стимулирующие программы для иностранных перевозчиков и туроператоров. Так, до 31 октября продлена программа по поддержке чартеров, для авиакомпаний снижена стоимость топлива, предоставляется 50%-я скидка на наземное обслуживание.
Напомним, что ранее в этом месяце заместитель министра туризма Египта Гада Шалаби заявила, в этом году страна рассчитывает принять 60% турпотока, который она получила в 2019 году, или около 8 млн. В первую очередь, восстановление рынка должно произойти за счет возвращения российских туристов — их ожидают в этом году более миллиона.
В то же время источник «Интерфакса» ранее сообщил, что российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Египет в июне. "Технически подготовка к возобновлению авиасообщения практически завершена. Окончательно согласование расписания, слотов, маршрутов, договоренности с туроператорами, продаж билетов предполагается завершить до конца мая. Первые рейсы как ожидается могут вылететь в июне", — сказал источник.
Эксперт также напомнил, что египетская сторона выполнила все условия России для возобновления полетов. "Терминалы оснащены по требованию российской стороны, персонал подготовлен и отвечает требованиям российской авиационной безопасности. Следить за подготовкой рейсов российских авиакомпаний в аэропортах Египта будут специалисты из российских аэропортов", — рассказал источник.
/TOURBUS.RU
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