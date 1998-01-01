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Президент подписал закон о выдаче интуристам визы на полгода без "принципа взаимности"

Новый Закон также предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме туриста туроператором подтверждением о бронировании гостиницы

Президент Владимир Путин подписал закон о распространении права получения шестимесячной туристической визы в РФ на всех иностранных граждан независимо от политики их стран в отношении российских туристов. Документ сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Как сообщается, теперь Законом разрешается выдача обыкновенных туристических виз на срок до шести месяцев для граждан всех стран, вне зависимости от "принципа взаимности" — наличия аналогичной политики этих стран в отношении туристов из РФ. Согласно ранее действовавшему порядку, иностранцы могли получить туристическую визу на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности. Кроме того, документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 года, принят Думой 18 мая, одобрен Советом Федерации 19 мая.

Также сегодня СМИ сообщают, что правительство РФ расширило перечень иностранных государств, граждане которых могут въезжать в РФ через воздушные пункты пропуска с территорий своих стран.

В марте 2020 года правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в целях обеспечения безопасности государства и защиты населения от коронавирусной инфекции. Документ был подписан 16 марта прошлого года.

Позже был принят перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительства, либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Россию из этих государств через воздушные пункты пропуска госграницы РФ.

Новое распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, дополняет этот список. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, теперь граждане Исландии, Мальты, Мексики, Португалии, Саудовской Аравии также могут въезжать в РФ.

/TOURBUS.RU