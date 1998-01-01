Новости TUI поставит чартеры на двадцати российских направлениях Генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура рассказал о программе расширения программ внутреннего туризма

Российским туристам в этом году будут доступны 20 чартерных направлений для отдыха внутри страны, сообщил вчера генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура. "Недавно была анонсирована государственная программа субсидирования чартерных авиаперевозок по России. Это долгожданная мера, которая позволит чартерным рейсам конкурировать по цене с регулярными, а также организовать сетку маршрутов в совершенно неочевидные места, куда не летают регулярные рейсы. Пандемия корректирует цифры, но даже в этом году мы планируем внушительные объемы отправки туристов", — сказал он во время совместного онлайн-заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму и комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров. По словам г-на Демуры, в этом году компания планирует организовать широкую сеть маршрутов по России. В частности, предполагаются чартерные программы в Анапу, Сочи, Тюменскую и Ростовскую области, на Кавказ (Кавминводы), в Татарстан, Бурятию и Иркутскую область, на Алтай, Камчатку и Сахалин, в Калининград, Карелию, Екатеринбург, Мурманскую область, Великий Устюг, Хакасию, Кемеровскую Астраханскую области. "Из-за закрытия границ у нас в России есть уникальный шанс открыть страну для российского туриста, который привык путешествовать за рубежом. И мы призываем местные власти уделять этому внимание. Потому что нельзя дважды создать хорошее первое впечатление", — подчеркнул гендиректор туроператора. Как отметил г-н Демура, гостиницы России, в свою очередь, готовы развиваться и совершенствовать сервис, чтобы принимать российских туристов. "У нас есть гостиницы, которые готовы стать лучше, которым нужна обратная связь. А есть огромное количество отелей, которые подняли цены в три раза и считают, что дальше хоть трава не расти", — считает он. Топ-менеджер также отметил, что успех чартерных программ и удовлетворение туристов от поездки зависит не столько от качества местной инфраструктуры, сколько от местного гостеприимства и доброго отношения к турист: «Недостаток инфраструктуры можно компенсировать добрым словом, улыбкой и вниманием. Российским регионам нужно научиться как минимум улыбаться и любить туриста, который приезжает к ним». По его мнению, сегодня важно популяризировать на федеральном уровне идею гостеприимства. «Туристы сегодня вынужденно отдыхают в России, но пусть завтра они начнут отдыхать в России добровольно. Текущая ситуация на туристическом рынке дает возможность инвестировать в качество и инфраструктуру, влюбить в себя туриста. Не стоит думать, что так, как сегодня, будет вечно, как полагают некоторые крымские и сочинские отельеры. Огромное количество российских отелей подняло цены в три раза и считает, что дальше хоть трава не расти», – отметил он. Г-н Демура также добавил, что «протекционизм всегда ухудшает качество услуг», поскольку попытки поддержать местного производителя «убивают конкуренцию». /TOURBUS.RU



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