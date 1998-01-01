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Филиппины возобновят международный туризм в этом году

В первую очередь въезд разрешат вакцинированным, в том числе и российским «Спутником», туристам

По сообщению филиппинских СМИ, на которые ссылается АТОР, Департамент туризма Филиппин (DOT) предлагает возобновить международный туризм в конце 2021 года в формате «зеленого коридора», упростив въезд вакцинированным путешественникам.

По предварительной информации, привитых от коронавируса иностранцев освободят от 14-дневного карантина по прибытии, обязав сдать лишь один ПЦР-тест на COVID-19 перед полетом в страну. В крайнем случае за основу может быть взята модель Таиланда, где привитых туристов ждет семь дней карантина.

Как подчеркнул секретарь по туризму Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят, «зеленый коридор» позволит постепенно возродить туристическую отрасль в безопасных условиях и вернуть рабочие места в туристическом секторе.

В своем предложении DOT не ограничивает перечень вакцин от COVID-19, но в любом случае очень велика вероятность, что «Спутник V» в этом списке будет. Российский препарат уже одобрен филиппинской стороной и закупается для вакцинации населения.

На текущем этапе иностранцев по прибытии на Филиппины ждет сложная схема: это 10 дней проживания в карантинном отеле, с тестированием на 6 день пребывания.

Даже если результат этого анализа будет отрицательным, путешественник все равно должен пробыть 10 дней в обсерваторе и еще 4 дня – на домашнем карантине.

Между тем, на минувшей неделе филиппинский президент Родриго Дутерте в ходе выступления по телеканалу PTV заявил, что жителям е следует предпочитать одну вакцину другой. «Никакой дискриминации не будет. Вы не можете выбирать, какую вакцину использовать, все они одинаковые», — заявил он.

Г-н Дутерте подчеркнул, что все одобренные филиппинским регулятором по лекарственным средствам препараты показали свою эффективность. При этом большинство жителей страны получают вакцину американского производства от компаний Pfizer или Moderna.

В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения на Филиппинах Рабиндра Абаясингхе отметил, что ВОЗ "очень воодушевлена" кампанией вакцинации в стране.

С начала кампании иммунизации 1 марта на Филиппинах было использовано более 4 млн доз вакцин от COVID-19. Правительство заявило, что по состоянию на субботу почти 1 млн человек были полностью вакцинированы.

Филиппины намерены вакцинировать до 70 млн человек в этом году для достижения коллективного иммунитета.

По последним данным, на Филиппинах с начала пандемии выявили более 1,14 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Смогли выздороветь более 1,07 млн пациентов, еще около 19,2 тыс. скончались.

/TOURBUS.RU