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Небо над Белоруссией «закрывается»

Европейские авиаперевозчики прекращают рейсы в Минск и полеты над территорией Беларуси

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщают сегодня западные СМИ со ссылкой на EASA.

В EASA отметили, что речь идет о рейсах компаний не из стран ЕС, имеющих точкой вылета или отлета территорию Евросоюза.

В агентстве указали, что причиной таких рекомендаций стали соображения безопасности, поскольку ситуация вокруг самолета Ryanair ставит под вопрос способность властей Белоруссии обеспечить надежность воздушного сообщения в своем воздушном пространстве. Список авиакомпаний, которые отказываются от полетов над Белоруссией, и стран, прекративших авиасообщение с республикой, продолжает увеличиваться. Так вчера Austrian Airlines, Air France, Finnair, испанская Iberia и японская All Nippon Airways и ряд ругих 25 мая объявили, что изменят план полетов в обход белорусского неба. Ранее аналогичные заявления сделали Singapore Airlines, латвийская AirBaltic, венгерская Wizz Air, литовский перевозчик KlasJet и польская LOT. Иностранные перевозчики отмечают, что приняли решение на основе рекомендации Евросоюза. Авиакомпании РФ летают в Белоруссию и через ее воздушное пространство, сообщили между тем в пресс-службе Росавиации. "Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска из-за “сигнала о минировании”, который впоследствии не подтвердился. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, он задержан.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО), на котрый ссылается РСТ, регулярные рейсы в Европу использовались местными турфирмами для стыковок на такие направления, как Мексика, Куба, Бразилия и Доминикана. Самый острый вопрос для турбизнеса – как запрет на полеты в Евросоюз коснется чартерной перевозки, а также некоторых популярных курортных направлений, куда туристы добирались с помощью регулярных рейсов.

До вчерашнего дня на белорусском рынке шли активные продажи Турции, Египта, Албании, Черногории, Туниса, Болгарии, Греции. На основе регулярной перевозки туристические компании продавали ОАЭ, Кипр, Грузию.

По информации РСТО, турпакеты в Турцию практически проданы до конца июня. По сообщениям туроператора и консолидатора рейса на Крит компании «АэроБелСервис», первый рейс на этот греческий остров, который должен осуществиться 12 июня, продан полностью.

Также ранее предполагалось, что Украина закроет свою территорию для пролетов белорусских авиакомпаний. В этом случае маршруты из Минска в Египет и Израиль стали бы длиннее на 20-25%, а в Стамбул и Анталью – на 50-90%. Это сильно увеличило бы расстояние, цену билета и, соответственно, турпакета.

Но вчера появилась информация, что «Белавиа» сможет продолжить полеты из Минска в третьи страны транзитом через территорию Украины, сообщает РСТО.

Отметим также, что ранее, особенно в период пандемии, минский аэропорт активно использовался российскими туристами для вылета по направлениям, с которыми у России временно отсутствовало авиасообщение.

/TOURBUS.RU

