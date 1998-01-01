Курорты «переманивают» туристические кадры

В Петербурге продолжает расти спрос на персонал сферы гостеприимства: по данным портала HeadHunter, только в мае работодатели опубликовали почти 6 тыс. новых вакансий. При этом некоторые эксперты сетуют, что, наряду со сложностями в привлечении трудовых мигрантов, дефицит персонала обуславливается и высокой конкуренцией с другими российскими курортными территориями, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Работодатели хотят видеть целеустремленных, ответственных, активных и легко обучаемых кандидатов. – считает представитель компании HeadHunter Северо-запад Мария Бузунова. -

Наиболее востребованными у компаний, работающих в туристической и ресторанных сферах Петербурга, по-прежнему являются представители поварской профессии разных уровней и категорий, официанты и бармены, а также персонал для работы на кухне (мойщики, менеджеры, заготовщики в горячие и холодные цеха, мясники, уборщики, формовщики теста.

Многие компании указывают, что ждут перспективных сотрудников, которые умеют и хотят работать в команде. А если соискатели чего-то не умеют, но готовы учиться, им все равно дадут возможность проявлять себя». и др.). Интересно, что именно в этой отрасли работодатели предлагают более тысячи временных вакансий – в т. ч. на сезон, на неполный день или даже разовые задания.

Наряду с вакансиями по массовым профессиям, в сфере гостеприимства встречаются и не совсем обычные. Так, в настоящее время работодатели в Петербурге ищут швейцара (зарплата - до 38 тыс. рублей до вычета налогов), вокалистку или вокалиста (от 70 тыс. на руки), няню-аниматора в ресторан (от 30 тыс. на руки) и кависта (до 65,9 тыс. рублей до вычета налогов). Есть вакансии и еще интереснее: требуются проводник-инструктор спортивного туризма (до 100 тыс. на руки) и каюр в хаски-центр.

При этом претенденту предлагают работать в поселке Баренцбург на Шпицбергене, но зарабатывать, как в Петербурге – до 70 тыс. рублей до вычета налогов.

Профессор кафедры социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Александр Прихач констатирует, что «сфера гостеприимства столкнулась с серьезной нехваткой персонала». «Мы наблюдаем катастрофический разрыв в активности работодателей и соискателей: на волне туристического бума Сочи и Крым переманивают ценные кадры. – отмечает он. – Дошло до того, что хорошим специалистам заведения готовы платить двойную ставку и снимать сотрудникам жилье».

Специалист добавил, что особенно остро проблему переживают, к примеру, рестораны национальных кухонь, которые ранее ориентировались на прием персонала из стран ближнего зарубежья или россиян из регионов. «Сейчас из-за закрытых границ трудовые мигранты не могут вернуться в страну, а жители других регионов России до сих пор остаются в родных городах». – говорит он.

И ситуация вместе с приближением «высокого» туристического сезона только усугубляется, поскольку значительная часть персонала, ранее занятого в системе гостеприимства, уже не хочет в нее возвращаться.

В частности, перешедшие в курьеры сотрудники гостиниц, кафе и ресторанов продолжают работать в этом качестве, поскольку средние заработки курьеров (50-60 тыс. рублей) оказываются даже более привлекательными, чем у официантов или бариста.

/TOURBUS.RU