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Подайте заявку на участие в 12-ой премии RBT&MA-2021 !

Продолжается номинирование на 12-ю ежегодную профессиональную премию Russian Business Travel & MICE Award

Продолжается номинирование на 12-ю ежегодную профессиональную премию Russian Business Travel & MICE Award.

Соискателями на главную отраслевую награду российского рынка MICE и бизнес-туризма уже стали более 50 компаний. Наиболее активны компании в гостиничных номинациях – «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*», «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*», «Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*», «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий». К борьбе за награду подключились и независимые отели, и отели ведущих гостиничных сетей – Marriott, Sheraton, Lotte, Sokos, Hilton, Novotel, Holiday Inn и др.

Также уже сейчас можно прогнозировать высокую конкурентную борьбу за награду в категории «Лучший организатор конференций», где представлены игроки из самых разных регионов России.

В этом году награда RBT&MA будет присуждаться всего в 15 номинациях.

В том числе, в двух новых – «Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии» (партнер номинации Торгово-Промышленная палата РФ) и «Лучший региональный конгрессно-выставочный центр» (партнер номинации Российский Союз выставок и ярмарок).

Традиционно география претендентов на награду RBT&MA необычайно широка – от Петрозаводска на севере России до Сочи на юге, от Калининграда на западе страны до Красноярска на востоке.

Выдвижение номинантов проводится на сайте премии www.mice-award.ru Оно продлится до 30 июня. C 1 июля начнется следующий этап – открытое онлайн-голосование за претендентов на награду. А уже на финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка. Ъ

Такой механизм определения лучших действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Ежегодная национальная премия Russian Business Travel & MICE Award – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма – гостиницы, конгрессные центры, альтернативные событийные площадки, агентства делового туризма, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, региональные ТИЦ и ТПП, зарубежные офисы по туризму, представленные в России.

Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Торжественная церемония награждения премии RBT&MA пройдет в декабре – впервые за двенадцать лет не в Москве, а в Екатеринбурге. Как всегда, она состоится в рамках масштабного отраслевого события – Всероссийского Дня MICE.

В прошлом году мероприятия Дня MICE прошли в шести регионах России. В этом – их уже принимали Камчатка, Крым и Москва.

В течение года они продолжатся в Мурманске, Воронеже, Владивостоке и Якутске. Подробная информация на сайте miceday.ru.

Подайте заявку и войдите в число лучших MICE & Business Travel-компаний России!