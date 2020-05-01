Министр туризма Турции спрогнозировал восстановление авиасообщения с Россией и отмену ПЦР-тестов

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой в интервью радиоcтанции «Спутник» рассказал о текущей эпидемиологической обстановке на курортах и сделал ряд предложений по возобновлению туризма, - сообщает АТОР.

Так, Мехмет Эрсой предложил начать рейсы из России по «германскому сценарию»: первоначально разрешить их в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир (в этих провинциях количество новых случаев заражения уже на 50% ниже, чем в среднем по Турции) а затем расширять полетную сеть.

«Но, конечно, это зависит от решения российских властей, от их собственной политики в области здравоохранения и решения, как они будут возобновлять авиатрафик в этом контексте», – констатировал министр.

Важным аргументом турецкой стороны является позитивная динамика в плане спада заболеваемости. «Наша первая цель состояла в том, чтобы количество новых случаев снизилось ниже отметки 10 тысяч, мы уже сделали это. Мы надеемся, что к 1 июня число новых случаев упадет ниже 5 тысяч. К этой цели идет Турция.

Особенно хорошо развивается ситуация со спадом эпидемии в таких городах, как Анталья, Бодрум, Мармарис, Даламан, которые чаще всего посещают российские туристы, количество новых случаев заболевания намного, на 50 процентов ниже, чем в среднем по Турции в южных городах. Это отрадно с точки зрения туризма: очевидно, насколько безопасно их посещать», – прокомментировал текущую динамику в интервью «Спутнику» Мехмет Эрсой.

«У нас была возможность протестировать результаты применения сертификата безопасного туризма в 2020 году. Как вы знаете, Турцию посетили 2,1 миллиона туристов из России. Как было заявлено, число вернувшихся зараженных составило около 417 человек. Это очень низкий показатель. Это показывает, насколько хорошо работает система», – подчеркнул министр туризма Турции.

Министр Эрсой рассказал и о своих ожиданиях от переговоров между Россией и Турцией по открытию рейсов: «Россияне хотят отслеживать наши цифры по заболеваемости в период нормализации в динамике, они также наблюдают положительные результаты наших ограничительных мер в период локдауна. Затем они хотят отправить делегацию в Турцию и оценить на месте меры, которые мы предлагаем. Вероятно, в ближайшие недели мы проведем еще одну встречу и уточним даты их прибытия в Турцию».

«Мы сделаем все возможное, чтобы максимально удовлетворить их требования. В конце концов, Турция – страна, которая может принимать быстрые и гибкие решения по этому вопросу, и она может очень быстро адаптироваться к правилам. Мы быстро выполним их требования», – добавил он.

По предположениям турецких СМИ, наиболее оптимистичный вариант с возобновлением авиасообщения из РФ, на который может рассчитывать Турция с учетом этих сроков – возобновление регулярных рейсов с 15 июня, а чартерных – с 1 июля.

«Сейчас есть много исследований в Евросоюзе, мы также их проводим. Наш Минздрав рассматривает несколько критериев для применения или отмены тестов ПЦР для каждой отдельной страны. Самый важный критерий – это уровень вакцинации в стране в целом. Также смотрим на данные новых случаев заражения. Если они ниже определенного уровня, проходить ПЦР-тестирование не обязательно, это означает, что эпидемия уже находится под контролем. В связи с этим для прибывающих из многих стран ПЦР-тестирование стало постепенно отменяться.

…. В России с пандемией давно успешно справляются. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем значительно увеличивается. Думаю, у нас не будет проблем. Я бы хотел, чтобы мы добрались до этого этапа как можно скорее», – прокомментировал в заключение беседы г-н Эрсой возможность скорейшей отмены ПЦР-тестов для российских туристов, прибывающих в Турцию

/TOURBUS.RU