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Росавиация выдала множество новых разрешений на рейсы в Болгарию, ОАЭ, Турцию и Грецию

Далеко не на всех направлениях, на которые получены допуски, сейчас разрешено регулярное авиасообщение

Росавиация опубликовала очередной приказ о допуске авиакомпаний на международные рейсы. Выданы допуски на регулярные рейсы по многим популярным туристическим направлениям, при этом в допусках на курорты Египта на этот раз отказано, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Напомним, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или постановлением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Так, АТОР сообщает, что выдано большое количество допусков по одному из ожидаемых в летнем сезоне туристических направлений – Болгарии.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуски на рейсы в Бургас из Тюмени, Сочи, Саратова, Перми, Оренбурга, Омска, Новосибирска, Минеральных вод, Красноярска, Иркутска, Калининграда, Жуковского, Астрахани, Барнаула и Белгорода.

Nordwind сможет летать в Бургас из Калининграда и Калуги. У S7 Airlines допуски на Бургас из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. S7 Airlines также получила допуск на Варну из Самары, а Nordwind – из Калининграда и Калуги.

У авиакомпании Nordwind появился допуск на рейсы в Софию из Ростова-на-Дону, а у AZUR air – из Москвы.

Большое количество допусков выдано на маршруты из городов России в Грецию.

Авиакомпания PEGAS Fly получила допуски на рейсы в Салоники из Минеральных вод и Афины из Ростова-на-Дону. Авиакомпания S7 Airlines сможет летать в Салоники из Краснодара, Уфы, Самары, Волгограда, Казани и Ростова-на-Дону, Ираклион из Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на Салоники из Жуковского, Ираклион из Жуковского, Ростова-на-Дону, на Родос из Самары, Тюмени, Волгограда, Казани, Калуги, Ростова-на-Дону, Омска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Жуковского, Астрахани.

Nordwind сможет летать в Салоники из Уфы, Казани, в Афины из Сочи, Санкт-Петербурга, Краснодара, Минеральных вод.

Выданы новые допуски на Египет – по-прежнему только в Каир. Новые допуски получила NordStar (из Нижнего Новгорода и Уфы) и PEGAS Fly (из Грозного).

Были запросы и на допуски на курорты Египта («Ижавиа») – из разных городов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Во всех допусках отказано.

Росавиация выдала и новые допуски в ОАЭ. Так, «Уральские авиалинии» смогут летать из Москвы в Рас-аль-Хайму.

Авиакомпания «Россия» – в Шарджу из Сочи, Краснодара, Барнаула, Новосибирска, Оренбурга, Воронежа, Волгограда, Белгорода, в Рас-аль-Хайму из Сочи, Оренбурга, Барнаула, Белгорода, Воронежа, Волгограда и Краснодара, в Дубай из Перми, Новосибирска, Тюмени, Сочи, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Барнаула.

«Уральские авиалинии» получили допуски на рейсы в Рас-аль-Хайму из Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Жуковского, Казани, Омска. «Ижавиа» – в Шарджу из Саратова и Челябинска. Nordwind – из Калуги в Шарджу.

S7 Airlines получил допуск на маршрут Москва — Дубай. PEGAS Fly сможет летать в Абу-Даби из Калининграда и Минеральных вод, Nordwind – из Сочи, Калуги и Грозного.

Сразу несколько авиакомпаний получили допуски на рейсы в Германию.Nordwind получила допуски на рейсы в Берлин из Сочи и Калуги, в Мюнхен из Сочи и Калининграда, во Франкфурт-на-Майне из Калининграда и Санкт-Петербурга и в Дюссельдорф из Калининграда. PEGAS Fly сможет летать в Мюнхен из Нижнего Новгорода, в Дюссельдорф из Москвы и в Штутгарт из Санкт-Петербурга. «Победа» получила допуск на маршрут Москва – Штутгарт, а «Ютэйр» – Грозный – Кельн.

Выданы новые допуски на Испанию и Италию. Допуски на Барселону получили Nordwind (из Сочи и Калининграда) и «Уральские авиалинии» (из Ростова-на-Дону, Краснодара и Казани). Авиакомпания «Азимут» получила допуск на маршрут Ростов-на-Дону – Милан.

Авиакомпания Nordwind получила допуск на маршрут Санкт-Петербург – Лиссабон (Португалия).

Сразу несколько перевозчиков (PEGAS Fly, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, S7 Airlines, AZUR air, «Ютэйр», «Россия») получили допуски на рейсы в Турцию. Большинство из них – в Стамбул, но есть пара допусков на рейсы в Анталью.

Два перевозчика получили допуски на рейсы в Будапешт (Венгрия) из разных российских городов. «Уральские авиалинии» смогут летать в столицу Венгрии из Минвод, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Санкт-Петербурга, а авиакомпания Nordwind– из Сочи.

Наконец, авиакомпания S7 Airlines получила допуск на рейсы из Новосибирска в два аэропорта Вьетнама – Ханой и Хошимин.

/TOURBUS.RU