ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют провести летний отдых за границей, и как много они готовы потртить

Отдохнуть за рубежом в 2021 году планируют 9% российских туристов, это втрое больше, чем годом ранее, сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя итоги опроса, посвященного летнему отдыху россиян.

"У нас за границу предполагают выехать 9%. Пока сложно говорить, насколько эти планы смогут сбыться, в прошлом году таких оптимистов было совсем немного. Но мы видим, что запрос растет и можно предположить осторожно, что если традиционные направления зарубежного отдыха для россиян будут открыты, то мы запросто можем побить рекорд прошлых лет", — сказал г-н Родин, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, максимальная доля россиян, планирующих зарубежный отдых, составляла 10% в 2019 году.

Как подчеркнул Родин, по сравнению с прошлым годом у россиян резко снизились опасения по поводу коронавируса при планировании отдыха. В 2020 году 25% граждан заявляли, что пандемия – препятствие для поездки в отпуск, в этом году их доля составляет всего 2%.

Также опрос показал, что 52% россиян планируют летом остаться дома, это на 9% меньше, чем годом раньше. На даче и садовом участке проведут отпуск 34%, на 3% больше, чем годом ранее. В другой город или село России собираются поехать 13% опрошенных – в прошлом году так ответили 11%.

Кроме того, эксперт сообщил, что российские туристы со средним уровнем дохода в 2021 году планируют потратить на отдых около 40 тыс. руб. (- 9 тыс. руб. по сравнению с прошлым летом). Как показал опрос ВЦИОМ, россияне с хорошим материальным положением потратят на отдых более 50 тыс. на человека. Те, кто заявили о плохом материальном положении – 31,1 тыс. рублей.

Также по 50 тыс. на члена семьи планируют потратить жители Москвы и Петербурга.

По словам г-на Родина, в этом году с 22% до 30% выросла доля тех, кто потратит на отдых текущие средства и не будет копить. При этом откладывают деньги на отдых 36%. При этом среди тех, кто не планирует выезжать в отпуск, 40% назвали в качестве основной причины отсутствие денег. В прошлом году об этом заявляли 36%.

Также выросла информированность россиян о государственной программе кешбэка на туры по России, позволяющей получить 20% возврата средств за отдых на российских курортах и в городах.

В 2020 году лишь 19% хорошо знали о программе и 51% что-то слышали. В 2021 году 31% заявили, что хорошо знают и 45% что-то слышали. Не знают об акции в мае 2021 года 24%, в 2020 году таких было 30%.

Опрос проводился по телефону 15-16 мая, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность опроса не превышает 2,5%.

/TOURBUS.RU