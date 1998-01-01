В российских городах растет спрос на авторские экскурсии и гидов-индивидуалов

По данным «Авито Услуги», в условиях ограниченной возможности для поездки на морской курорт или в длительный тур, россияне все чаще отдают предпочтение проведению досуга в собственном городе: число объявлений об экскурсиях на этом ресурсе за год выросло на 50%, - сообщает наш специальный корреспондент.

По оценке ресурса, в апреле спрос на проведение экскурсий вырос в 5,3 раза (по сравнению с апрелем 2020-го), а в некоторых городах РФ оказался и значительно большим. Так, в Калининграде и Рязани спрос на экскурсии вырос в 11 раз, а в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Кирове - в восемь.

При этом увеличение спроса на экскурсии сопровождается и ростом цен на них: после снятия карантинных ограничений стоимость экскурсии, в среднем по стране, выросла на 14%, а «средняя» прогулка по интересным местам с экскурсоводом обойдется россиянину в 800 рублей.

При этом больше всего экскурсантов в Москве и Петербурге: там в короткие туры с удовольствием отправляются не только гости городов, но и их жители. «Экскурсии становятся популярным развлечением выходного дня для взрослых и детей», - констатируют эксперты.

В Петербурге, к примеру, несмотря на запреты и некоторый риск, по-прежнему остаются популярны экскурсии по крышам, дворам-колодцам или мистическим местам силы. А в Москве, помимо музеев и парков, можно посмотреть киностудию, место залегания окаменелостей или посетить подземный бункер.

Как отмечают в «Авито Услуги», спрос быстро рождает предложение. В Петербурге число предложений от персональных гидов, готовых сопровождать гостей в городских приключениях, за год выросло на 34%. А вот спрос на их услуги - на 96%.

«В среднем по стране с началом сезона на одного гида приходится 5 потенциальных клиентов, - отмечает Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги». – Однако в некурортных Тольятти, Ульяновске или Уфе этот показатель выше (специалистов, готовых показать город и окрестности меньше), и поэтому на каждого из них приходится по 8-9 клиентов».

По его мнению, это свидетельствует и о том, что в условиях ограничений россияне продолжают осваивать новые для себя маршруты.

Говоря о росте спроса на авторские экскурсии, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев обращает внимание на качество их услуг.

«В Петербурге в одном из первых в России появилась система аккредитации в этой сфере, а в декабре 2020 года на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg появился и открытый реестр аккредитованных гидов-переводчиков и экскурсоводов, – говорит он. - Обращаясь к нему, индивидуальные туристы и туристские организации могут получить подтверждение аккредитации конкретного специалиста и подробнее узнать о его квалификации».

По его оценке, «именно высокий уровень квалификации специалистов, предоставляющих туристические и экскурсионные услуги гостям города, обеспечивает возможность получения ими уникальных впечатлений и ярких эмоций в процессе путешествия в город на Неве». А также позволяет избежать разных неприятностей, связанных с низким качеством обслуживания, обманом и пр.

Вместе с тем не секрет, что часть и достаточно квалифицированных специалистов ни в какие ассоциации вступать не намерена, а проходить аккредитацию не желает.

Причин для этого две: чаще всего работающие через интернет экскурсоводы не хотят «светиться» перед налоговыми органами и не желают тратить деньги на бесполезную, с их точки зрения, процедуру аттестации.

/TOURBUS.RU