Карелия научит туристов здоровому образу жизни

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла презентация туристических ресурсов Республики Карелия, проводившаяся в рамках совещания, посвященного экономической и инвестиционной привлекательности региона, - сообщает наш специальный корреспондент.

Карелия (территория — 172, 4 тыс. кв. км - чуть больше Греции, население — 609 тыс. чел.) занимает в истории отечественного туризма место совершенно особое. Именно здесь, в 50 км от Петрозаводска, появился первый в России курорт — возникшие в 1719 г. по указу Петра I «Марциальные воды».

Кроме того, Карелия — это самое большое озеро Европы (Ладожское), самый большой в Европе национальный парк («Водлозерский»), единственный в мире карьер малинового кварцита, самое крупное в Европе скопление наскальных рисунков (петроглифов, IV тыс. до н. э.) и ряд других достопримечательностей из популярных у гостей категорий «самый» и «первый».

Специфика карельского туризма во многом определяется природными данными региона, который часто называют «твердокаменно озёрно-лесным», выделяя главные элементы ландшафта, созданного множеством озёр (на каждые 10 жителей республики приходится 1 озеро) и разделяющих их каменистых, покрытых тайгой (около 50% территории республики) междуречий.

Почти 1 млн. га земли, или 5,3% от общей площади республики составляют особо охраняемые природные территории: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, национальные парки «Паанаярви» и «Водлоозерский, природный парк «Валаамский архипелаг», заповедники «Кивач» и «Костомукшский». Кроме того, в Карелии имеются 46 заказников, 108 памятников природы.

Значит, в первую очередь турист поедет в Карелию ради охоты и рыбалки, отдыха в коттеджах и на турбазах, лечения в санаториях как в летний, так и в зимний сезон, активного отдыха, сплава на плотинах и байдарках и т. п.

Красоты природы сочетаются в Карелии с богатейшим историко-культурным наследием —в не выделено 18 историко-культурных и этнокультурных территорий, 5 городов стали историческими поселениями, насчитывается более 4600 историко-культурных памятников, самыми известными из которых являются ансамбль Кижского погоста с прилегающими территориями, Валаамский архипелаг, уже упомянутые петроглифы, готовящиеся к включению в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень большой популярностью пользуется входящая в число самых красивых деревень России Кинерма.

Тем не менее гостей Карелии, похоже, всё же больше интересует природные красоты — в последние годы турпоток в горный парк «Рускеала» превышает тот, что направляется в Кижи.

«Как и многие другие регионы, мы очень опасались сокращения турпотока в связи с пандемией, - рассказала начальник Управления по туризму Республики Карелия Анна Борчикова. - Но оказалось, что тяга измученных самоизоляцией людей к природе только увеличилась! В прошлом году турпоток в нашу республику достиг 840 тыс. человек, а за четыре месяца 2021 года уже превысил 400 тыс., что обещает новый рекорд посещаемости».

В последние годы существенно улучшилась транспортная инфраструктура республики. «Многие дороги стали не хуже, чем у наших финских соседей, - считает г-жа Борчикова. Международный аэропорт Петрозаводска связали новые прямые рейсы со многими городами России (Казань, Анапа, Симферополь и др.). Из Санкт-Петербурга до Петрозаводска за 5 часов можно доехать новым скоростным поездом «Ласточка».

По данным г-жи Борчиковой, сегодня в Карелии — более 400 гостиниц различного уровня, которые могут принять в течение года около 3, 5 млн. чел. Появились объекты размещения нового поколения — в частности, открыты 3 арт-резиденции (в Петрозаводске, Костомукше и Сортавале). Растёт количество очень популярных у туристов гостиниц на воде и, в частности, хаусботов — самоходных домов на воде.

Тем не менее, в высокий сезон свободное место в базах размещения найти бывает проблематично.

Весьма богат и разнообразен соытийный туристический календарь республики: международный кайт-марафоне «Транс-Онего», международный фестиваль юмора «Киндасово», экофестиваль «Олония – гусиная столица», фестиваль исторической реконструкции «Онего. Легенды Севера», международный фестиваль судостроения и судоходства «Кижская регата».

Особенно популярен в последнее время музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, где концерты классической музыки происходят в бывшем карьере по добыче мрамора.

«И тем не менее, не только природными красотами и историческими памятниками способная привлекать туристов Карелия, - считает консультант Информационного туристского центра Карелии Екатерина Биктимирова. - Креативный туризм подразумевает разработку нескольких основных направлений — это карельский здоровый образ жизни, карельский дизайн, карельская баня и, конечно, карельская кухня. Кто из радетелей здорового питания знает, что в карельском языке вообще нет глагола «жарить»?»

В частности, в Петрозаводске появились рестораны, сочетающие музейные интерьеры с аутентичной карельской кухней».

/TOURBUS.RU