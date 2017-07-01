Новости

S7 в июне начнет летать из Москвы в Сплит и Задар

Новые рейсы уже дополнят начатые ранее перевозчиком рейсы из Москвы в Пулу

Авиакомпания S7 в конце июня начнет летать из Москвы в хорватские города Сплит и Задар. Рейсы в Сплит запускаются 25 июня, в Задар — 26 июня, говорится в сообщении перевозчика. В обоих случаях полеты будут раз в неделю с использованием Boeing 737-800 на 176 мест.

"Новые рейсы дополнили полетную программу S7 Airlines в Хорватию. Ранее авиакомпания запустила рейс из Москвы в Пулу", — отмечает перевозчик.

Между тем регулярное авиасообщение между РФ и Хорватией, приостановленное в прошлом году из-за пандемии COVID-19, до сих пор под запретом. Попасть на рейсы S7 смогут определенные категории пассажиров при наличии необходимых документов, следует из сообщения компании.

В то же время напомним, что еще 1 апреля посольство Хорватии в РФ возобновило прием документов на выдачу туристических виз гражданам России.

«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами. Границы Хорватии открыты для россиян: въехать могут как туристы, вакцинированные «Спутником V», так и путешественники, которые предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или отрицательный результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу или справку о перенесенной коронавирусной инфекции - подходит любой из перечисленных вариантов.

Таким образом, все россияне, которые захотят в этом году приехать в Хорватию, смогут это сделать», - заявил ранее глава Национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка

По его словам, в Хорватии надеются, что стабильная эпидемиологическая обстановка на курортах и в городах страны, а также готовность принимать российских туристов помогут скорейшему восстановлению прямого авиасообщения с Россией.

Согласно информации Посольства Хорватии в Москве, национальная виза Хорватии дает разрешение для въезда и пребывания до 90 дней в каждый период продолжительностью 180 дней.

Заявление о выдаче визы подается не ранее, чем за три месяца до предполагаемой поездки в посольстве Республики Хорватии в Москве или в визовых центрах в 19 городах. На текущий момент данных о том, как будут работать визовые центры Хорватии, нет.

Отметим, что в отличие от шенгенской визы, для получения визы в Хорватию не нужно сдавать биометрию.

Для подачи заявления на получение туристической визы в Хорватию требуется подтверждение бронирования и оплаты отеля, хостела, кемпинга или другого объекта на весь период проживания (чеки, договоры, выписки с банковской карты или счета), а также оплаченной туристической поездки (ваучер).

/TOURBUS.RU