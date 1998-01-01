В Иваново делают ставку на «авангардный туризм»

Значимым событием в культурной истории города, который дает новые импульсы, в том числе и для развития внутреннего туризма,- является фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». В этом году он состоялся уже в третий раз, - сообщает наш специальный корреспондент.

Глава города Владимир Шарыпов отмечает, что Иваново по праву гордится своим авангардным наследием и одним из наиболее ярких моментов культурной истории города является именно период советского авангарда: «Ивановский архитектурный авангард высоко оценивается специалистами всероссийского и мирового уровня и уже нанесен на общероссийскую карту конструктивизма».

Несмотря на то, что Иваново входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России», - город совершенно не похож на соседние древние русские города, такие как Владимир, Ярославль, Кострома или Суздаль. Пожалуй, самыми интересными проектами советских лет здесь являются дома-метафоры: это Дом-корабль, Дом-подкова, Дом-пуля и Дом - птица.

К жемчужинам иваново-вознесенского конструктивизма следует отнести и здание бывшей гостиницы «Центральная» на площади Революции, недавно отреставрированный железнодорожный вокзал, дом-коммуну на 400 квартир, спроектированный для кооператива Первого Рабочего поселка, подстанцию № 2 и Ивсельбанк, построенный по проекту Виктора Веснина.

Подчеркивая традиции авангарда, фестиваль напрямую отсылает участников и зрителей к ивановскому конструктивизму и текстильным традициям. Напомним, что впервые фестиваль современного искусства прошел в Иванове в сентябре 2018 года, спустя год состоялась вторая «фабрика», а вот третью, - в 2020 году пришлось перенести из - за короновирирусных ограничений.

Примечательно, что каждый раз наш фестиваль выигрывал конкурс президентских грантов и получал соответствующую поддержку властей, - отмечает Арт-директор «Первой фабрики авангарда» Сергей Соловьев. – В этом году нашими гостями стали яркие представители современной культуры, а основными площадками: «Музейно-выставочный центр», «Центр авангарда», «Нардом», галерея «Классика», коворкинг «АртХаб» на территории Новой Ивановской Мануфактуры.

Наша основная идея - через призму традиций авангардного искусства, активно развивающегося в Иванове в 1920-30 годы, осмыслить эксперименты в разных областях современного искусства. Такой проект, безусловно, привлекателен и с туристической точки зрения, - так, за два предыдущих года, «Первую выставку авангарда» посетило более 30 тыс. человек».

В этом году темой фестиваля была «Ткань. Текстуры» и тема ткани в названии звучит в самом широком смысле этого слова. Речь идет о материи, которая нас окутывает, меняет нашу среду и изменяет пространство.

Также сегодня в Иванове реализован проект «Красная нить», когда на территории города установлена навигация к памятникам эпохи конструктивизма: информационные стенды не только рассказывают об архитектурных достопримечательностях, но и выстраивают маршруты по наследию архитектурного авангарда. В настоящее время ведутся дискуссии с экспертным сообществом о том, как подчеркнуть тему авангарда и в айдентике города.

Так, есть идея разработать брендбук города, основой которого станет как раз его авангардное прошлое.

/TOURBUS.RU