Авария на популярном у туристов фуникулере Стреза-Моттароне привела к гибели 14 человек

Среди погибших в результате аварии канатной дороги на итальянском озере Маджоро — пять иностранных туристов

По информации местных СМИ вчера на Севере Италии произошел обрыв канатной дороги Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре. В кабине фуникулера, рассчитанной на 40 человек, находились 15. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы.

Как сообщает Italpress, в результате ЧП погибли 13 человек, еще два ребенка 5 и 9 лет получили ранения. Пострадавших доставили на вертолете в Турин. Однако позже, один из детей скончался в больнице.

На месте аварии, помимо 118 спасателей, работали альпийская спасательная и спелеологическая команды вместе с пожарной бригадой и полицейскими. Причины обвала выясняются.

"Кабина канатной дороги упала со сравнительно большой высоты и оказалась на земле среди высокого леса. Похоже, она претерпела существенные повреждения при падении. Почти полностью смялась, поэтому падение было, очевидно, значительным", – рассказал спасатель Вальтер Милан.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал аварию трагедией. "Я с глубокой скорбью воспринял трагическую аварию на канатной дороге Стреза-Моттароне. Выражаю соболезнования от имени всего правительства семьям погибших. Наши мысли в первую очередь направлены в адрес серьезно раненных детей и их семей", – сказал глава правительства.

Местные власти сообщают, что в 2014 году эту канатную дорогу закрывали на капитальный ремонт и открыли снова в августе 2016 года. Более года назад она была закрыта на фоне эпидемии коронавируса и 24 апреля этого года открылась вновь.

Проводились ли необходимые технические проверки перед открытием канатной дороги после более чем годового перерыва, неизвестно.

Управляющая компания Ferrovie del Mottarone утверждает, что несущие тросы проверялись с 2016 года каждый ноябрь, перед открытием зимнего сезона.

В то же время израильский портал «Вести» сообщает, что все пятеро погибших были членами одной семьи из Израиля: муж, жена, их ребенок, бабушка и дедушка .

Пятилетний Эйтан из семьи погибших израильтян, доставленный в больницу Турина с тяжелой черепно-мозговой травмой, перенес операцию. Его состояние остается критическим.

/TOURBUS.RU