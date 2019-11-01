«Детский кешбэк» стартует уже завтра

Как подчеркнул во время обсуждения темы «детского кешбэка» Георгий Мохов, руководитель компании «Персона Грата», «для этой программы хорошо хотя бы то, что она стала своего рода «смычкой» между системами образования и туризма». Что позволит наладить между ними тесный контакт и развивать совместные проекты, - сообщает наш специальный корреспондент.

«Благодаря этому, надеюсь, они смогут быстрее находить общий язык друг с другом и решать общие проблемы. – сказал г-н Мохов. - Уверяю вас: надо эту инициативу активнее продвигать, поскольку не все знают о самом существовании такой программы. Увы, мы, специалисты, зачастую переоцениваем уровень информированности населения по этому поводу».

В свою очередь, Татьяна Иванова, глава комиссии РСТ по отдыху детей и активному туризму, подчеркнула тот факт, что «программа детского кешбэка – это прежде всего помощь родителям, благодаря которой они смогут летом отправить детей на отдых». «Она абсолютно своевременна и наверняка станет крайне востребованной». – полагает она.

По словам эксперта, система позволяет приобретать путевки сразу на нескольких детей (платить можно с одной карточки, в каждом случае получая возврат до 20 тыс. рублей), а также учитывает имеющиеся в некоторых регионах сертификаты, к примеру. При этом эксперт отмечает, что выгоднее всего покупать турпакет, поскольку в него уже включены самые разные услуги: если покупать отдельно, перевозка, к примеру, может туда не войти. «Есть и некоторые сложности: например, оказалось, что реестр детских лагерей на сайте Ростуризма не совпадает с другими данными – требуется уточнить и убедиться в том, что тот или иной лагерь вошел в программу». – замечает г-жа Иванова.

Как ранее сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова, программа будет запущена с нуля часов 25 мая (по московскому времени). «Все путевки, приобретенные после этого времени, будут подвержены зачислению кешбэка», - сказала она.

Что касается тех туров, которые уже приобретены родителями, в их отношении правительство намерено разработать отдельные меры. «Нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые приобрели путёвки для детей в летний лагерь, потраченные средства. – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в случае необходимости финансирование программы детского кэшбека будет увеличено.

При этом специалисты отмечают, что продолжительность смены, к примеру, не ограничена (ее определяет лагерь), что при отказе от тура кэшбек автоматически вернется на карточку, а возврат может быть получен только в том случае, если учреждение детского отдыха находится в официальном реестре.

Это означает, что временные городские лагеря, к примеру, под действие программы кэшбека не подпадают.

/TOURBUS.RU