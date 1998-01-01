Новости Малайзия: возвращение туристов снова откладывается Власти страны вновь серьезно ужесточают карантинные меры

Власти Малайзии вынуждены вновь с 25 мая ужесточить меры из-за эпидемиологической ситуации, заявил в субботу министр обороны страны Исмаил Сабри Якуб. "Наша стратегия состоит в том, чтобы сократить перемещения людей за счет сокращения числа людей, работающих в офисах … и за счет ограничения времени работы предприятий экономического сектора", — приводит его слова телеканал Channel News Asia. Он уточнил, что 80% сотрудников общественных организаций и 40% работников коммерческих отраслей теперь обязаны работать из дома. Министр объяснил, что это касается примерно 8 млн жителей страны, кто каждый день ездит на работу. При этом коммерческие предприятия, в том числе магазины в торговых центрах, будут открыты лишь с 8:00 до 20:00. Общественный транспорт разрешат заполнять лишь наполовину. Министр добавил, что эти меры вступят в силу с 25 мая по всей стране. Channel News Asia напоминает, что ранее в мае премьер Малайзии Мухиддин Яссин объявил об очередных общенациональных ограничениях на период с 12 мая по 7 июня. В частности, были ограничены перемещения между штатами, а на праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан и который завершился 15 мая, запрещалось ходить в гости и посещать кладбища. Были закрыты все образовательные учреждения и рестораны. Тем не менее, в стране продолжился рост заболеваемости COVID-19, и в каждый из последних трех дней выявляли более 6 тыс. случаев болезни. Палатам интенсивной терапии в малазийских больницах приходится иметь дело с наплывом пациентов. Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 505,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 2,1 тыс. инфицированных скончались, свыше 449,2 тыс. вылечились. Напомним, что Малайзия стал одной из немногих зарубежных стран, активно участвовавших в весенней московской выставке MITT-2021. “Меняющиеся на глазах предпочтения туристов предъявляют новые требования к туристической индустрии в постковидном мире. Кроме того, всё больше внимания уделяется вопросам изменения климата и защиты окружающей среды, – отметил тогда в беседе с журналистами г-н Джеффри Мунир, глава московского представительства Tourism Malaysia. - С учетом этих факторов туристический бизнес Малайзии переориентировался в первую очередь на экологический и агротуризм, туризм впечатлений, а также нишевые продукты. По мере открытия границ мы планируем в первую очередь развивать предложение для индивидуальных туристов и малых групп». Как сообщили также в Tourism Malaysia, сгласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в прошлом году падение международного туризма по Тихоокеанско-азиатскому региону составило 84%. Аналогичная ситуация с въездным туризмом сложилась и в Малайзии: в 2020 году страну посетило на 83,4% иностранных туристов меньше. Так, российских туристов приехало на 64,1% меньше – 28 694 человека. В 2019 году число путешественников из России достигало рекордных 79 984 человек. Всего же в 2019 году страну посетили 26,1 млн туристов, что сделало её одним из самых популярных направлений в мире. /TOURBUS.RU

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