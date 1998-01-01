Израиль: война и пандемия закончились, туризм возобновляется

Как и планировалось ранее, уже в это воскресенье в страну приедут первые тургруппы

Как сообщили сегодня нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма Израиля, несмотря на все проблемы, власти Израиля прикладывают огромные усилия, чтобы индустрия туризма смогла встать на путь восстановления.

Так, планируется, что с 23 мая по 15 июня в страну въедут 20 первых туристических групп. Их посещение станет первым этапом в создании системы въезда туристов в страну, по завершении которого планируется постепенное увеличение туристического потока.

В рамках пилотного проекта Министерство туризма Израиля опубликовало обращение для туроператоров на подачу заявок на въезд по одной группе в обозначенный период. В течение 9 минут после открытия регистрации выделенная квота была заполнена.

На сегодняшний день зарегистрированные туроператоры смогут привезти в Израиль по одной группе, численностью от 5 до 30 иностранных туристов.

Чтобы въехать в Израиль, туристы должны иметь документ, подтверждающий прививку той вакциной, которая одобрена Министерством здравоохранения Израиля, и прибывать из тех стран, эпидемиологическая обстановка которых отвечает требованиям Министерства здравоохранения страны.

Более того, участники пилотного проекта должны будут сделать 2 ПЦР-теста, один – за 72 часа до въезда в Израиль, а второй – по прибытии, а также сделать по прилету серологический тест на антитела.

«Я очень рада, что приложенные усилия принесли свои плоды, в результате которых был запущен пилотный проект по въезду в Израиль вакцинированных туристов. Я работала над тем, чтобы он не был отложен, а сотрудники Министерства туризма, в свою очередь, уже сейчас занимаются подготовкой второго этапа, связанного с увеличением въездного туризма. Сегодня Израилю очень важно вернуть путешественников, чтобы возродить туристическую индустрию и предоставить рабочие места сотням тысяч людей», - заявила в этой связи министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

Как отметили также в пресс-службе, за последние годы наблюдался стремительный рост туристического потока в Израиль. Это связано с развитием инфраструктуры, укреплением сотрудничества с международными авиакомпаниями и ведущими туроператорами. В 2019 году Министерство туризма зафиксировало рекордное количество туристов, прибывших в Израиль – 4,55 млн.

Но эта восходящая траектория была прервана вспышкой пандемии и закрытием авиасообщения с Израилем в марте 2020 года.

/TOURBUS.RU