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21 мая
«Анекс Тур» и «Пегас Туристик» начинают программы полетов в Мексику

Рейсы на курорт Канкун будут осуществляться три раза неделю на крыльях Azur air и Nordwind


 

Авиакомпания AZUR air с 29 мая возобновит рейсы из Москвы в Канкун (Мексика). Полеты запланированы с частотой два раза в неделю на Boeing 777, сообщили нам в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиасообщение с Мексикой, приостановленное в прошлом году из-за пандемии COVID-19, правительство разрешило возобновить с 25 мая. На первом этапе рейсы могут быть организованы только по маршруту Москва — Канкун с частотой три раза в неделю.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, - сообщили в авиакомпании.

 

Приинформации на сайте оператора минимальная стоимость тура в Мексику на 7 ночей в отели 4-5* с питанием по системе «все включено» составит на курорте Ривьера-Майя 146 500 рублей за двоих (отель Bluebay Grand Esmeralda 5*  в Плайя-Дель-Кармен) или 152 300 рублей за двоих (размещение  отеле Riu Lupita 5*  в Плайякар).  

 

В свою очередь АТОР сообщает, что вчера Росавиация распределила три разрешенные еженедельные частоты на маршруте Москва – Канкун (Мексика). Было решено, что у

ANEX Tour (прямые регулярные рейсы авиакомпании AZUR air) будет два вылета из Москвы в Канкун в неделю (среда и суббота). Полетная программа в Канкун у ANEX Tour стартует 29 мая. На этих же рейсах на отдых в Мексику полетят и туристы туроператора «Интурист».

Туроператор PEGAS Touristik будет летать в Мексику 1 раз в неделю на регулярных рейсах авиакомпании Nordwind. Детали расписания уточняются.

 

«Даже не нужно гадать, что самолеты в Мексику у всех полетят полными, а борта будут заполняться очень быстро. В условиях недоступности всех основных массовых направлений у потребителей не так много выбора, туристический спрос сейчас на порядки превышает предложение», – отмечает в своем комментарии Анна Подгорная, генеральный директор туроператора PEGAS Touristik.

 

Она подчеркивает, что несмотря на то, что на рынке уже есть одно открытое карибское направление – Куба, Мексика не конкурирует с ней прямо, это другой по своим свойствам турпродукт интерекснейшей экскурсионной программой 

Также Мексика, в отличие от Кубы, не требует от туристов предоставления никаких справок с результатами тестов на коронавирус, и не проводит тестов по прибытии.

 

Эксперт отмечает, тем не менее что всего разрешенные частоты в Канкун создают определенное неудобство для туристов – туроператорам придется формировать туры на 7, 14 и 21 день. Для того, чтобы делать туры самой популярной продолжительности – 10-12 дней, нужно хотя бы шесть частот (вылеты два раза в неделю), - считает она.

/TOURBUS.RU

 


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