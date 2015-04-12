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В России впервые пройдет Ассамблея петровских музеев

Празднование 350-летия со дня рождения Петра должно придать имульс развитию туризма в том числе в малых и «нетуристических» городах

Выступая в Туле во время мероприятия, посвященного празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что именно в этом городе в конце июня 2021-го состоится первое заседание Ассамблеи петровских музеев, ранее запланированное к проведению на 9 июня в Воронеже, - сообщает наш специальный корреспондент.

20 мая в Тульском государственном музее оружия состоялось торжественное открытие выставки «Указом Петра Великого...», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I. Выставка оригинальна: на ней представлены раритетные образцы оружия, изготовленные в Туле в петровскую эпоху и в XIX–XXI столетиях, уникальные исторические документы, а также памятная пластина с оттиском правой ладони императора, портрет Петра Великого, выполненный в начале ХХ века художником Василием Гильбертом, и др.

Как заявил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, «выставка будет интересна не только тулякам, но и жителям других регионов». А Алла Манилова подчеркнула, что «Тульский государственный музей оружия является хранителем традиций непревзойденного мастерства оружейников».

Говоря о перспективах проведения первого заседания Ассамблеи петровских музеев, заместитель министра культуры РФ сообщила, что «рассчитываем на то, что в конце июня в Туле мы соберем наше сообщество», поскольку «сделать это раньше не получится из-за организационных вопросов».

По словам г-жи Маниловой, заседание Ассамблеи приурочат к масштабному совещанию по развитию музейных маршрутов России, которое планируется провести в Туле 30 июня под эгидой Министерства культуры РФ, Союза музее России и правительства Тульской области. «Речь идет о стимулировании музейного туризма, культурного туризма, а также о формировании спроса на музеи и их продвижении», – сказала она.

Стоит напомнить: идея создания Ассамблеи петровских музеев, которая в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I объединила бы федеральные и региональные учреждения России, появилась в апреле 2021 года. Сейчас в формировании ассамблеи участвуют Государственный Эрмитаж, Музей Кремля, Государственный исторический музей, Тульский Музей оружия, ГМЗ «Петергоф» и ряд иных учреждений.

«В этом процесс участвуют как федеральные и региональные, так и муниципальные музеи, то есть музеи малых петровских городов, а также музеи Министерства обороны РФ и других ведомств, - подчеркнула г-жа Манилова. - Для нас это принципиально важно».

Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I пройдет в 2022 году.

Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Петербург и Ленинградская область, но мероприятия (в т. ч. ориентированные и на участие туристов) запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других городах России.

/TOURBUS.RU