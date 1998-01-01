Новости Париж готовится снова принимать туристов В середине июня заработает знаменитый парижский Диснейленд, а еще через месяц снова начнет принимать туристов Эйфелева башня

Менее чем через месяц Парижский парк развлечений Диснейленд после многомесячной паузы будет вновь принимать посетителей, сообщается на его сайте. "Мы рады объявить, что парижский Диснейленд откроет свои двери с 17 июня 2021 года", — говорится в сообщении. В сообщении также отмечается, что для обеспечения безопасности посетителей на территории парка будут действовать строгие санитарные меры. Отель Disney's Hotel New York, работающий при парижском парке, начнет принимать гостей с 21 июня, бронирование номеров будет доступно с 18 мая. Диснейленд во французской столице был закрыт для посетителей с 30 октября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. В апреле на его территории открыли центр по вакцинации населения. Кроме того, главная достопримечательность французской столицы — Эйфелева башня, закрытая из-за пандемии с 29 октября прошлого года, откроется для посетителей 16 июля при 25% загрузки ее лифтов, сообщила вчера газета "Паризьен" со ссылкой на компанию-оператора. Пропускная способность знаменитого туристического объекта предстоящим летом составит 10 тыс. посетителей в день, то есть останется на уровне лета 2020 года при обычной нагрузке до кризиса в 25 тыс. в день. Продажа билетов онлайн начнется 1 июня. Традиционная продажа билетов в кассе у подножия башни возобновится при ее открытии. Публике будут доступны все этажи, кроме нескольких зон, где идут ремонтные работы, в частности, на втором этаже. Отметим, что за время пандемии во Франции выявили свыше 5,8 млн случаев заражения коронавирусом, около 107 тыс. из них имели летальный исход. Между тем, привлекающие туристов символы Парижа сейчас закрыты не только из-за пандемии. Так, на этой неделе расположенную у собора Парижской Богоматери площадь закрыли в рамках мер предосторожности из-за высокой концентрации свинцовой пыли. «Результаты недавних измерений показали, что концентрация свинцовой пыли выше обычного уровня, фиксируемого в Париже», — говорится в заявлении полиции. Площадь будет вновь открыта для посетителей после специализированной уборки. Загрязнение свинцом изначально произошло во время пожара в апреле 2019 года, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержался этот металл. Специальные службы проводили работы по деконтаминации, в том числе в нескольких расположенных поблизости школах. Напомним, что 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. /TOURBUS.RU

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