Новости Этим летом спортивные туристы смогут посетить перенесенные игры Евро-2020 в Петербурге без оформления виз Власти Петербурга приветствуют решение пойти навстречу иностранным болельщикам и просят продлить все визы, «сгоревшие» из-за пандемии

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме во время сессии, посвященной институту электронных виз, глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев заявил, что «переоформление «сгоревших виз», которыми не смогли воспользоваться туристы по пандемическим требованиям, можно было бы возобновить уже сейчас». Причем, по его мнению, сделать это лучше в упрощенном формате или бесплатно. «Механизм электронной визы, который введен в России с января, но по решению властей приостановлен в связи с эпидемиологической обстановкой, мог бы начинать работать уже сейчас». – заявил он, предложив начать предварительное оформление заявлений на получение единой электронной визы. «Такое решение позволило бы развернуть отложенный мировой спрос на туристические поездки в сторону России, - считает руководитель комитета по развитию туризма Петербурга. – А кроме того, этот шаг имел бы значительный информационный и маркетинговый эффект и долговременные позитивные последствия в условиях высокой мировой конкуренции за международных туристов». Как считает эксперт, в сложившейся ситуации надо «играть» на опережение и уже сейчас предпринимать шаги для того, чтобы вернуть иностранцев в Россию. По его словам, переоформление неиспользованных из-за пандемии виз, кроме имиджевой составляющей, ведет и к упрощению работы визовых учреждений после того, как международный туризм начнет восстанавливаться, поскольку может случиться бум спроса на разрешения на въезд. «Особенно это актуально для граждан пограничных стран, - считает эксперт. – В случае Петербурга – для финнов и жителей других соседних государств. Мне кажется, это достойно дальнейшей проработки и серьезного диалога с коллегами из МИДа». При этом Сергей Корнеев подчеркнул, что «полностью консолидированная позиция» по этому вопросу у возглавляемого им ведомства имеется с Федеральным агентством по туризму и с комитетом по туризму Москвы. В качестве одного из шагов в этом же направлении стоит рассматривать и то, что глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал документы, благодаря которым иностранцы смогут приехать на матчи чемпионата по футболу Евро-2020 в Петербург без оформления визы (въехать и находиться в России в период с 11 июня до 12 июля смогут обладатели FAN ID). При этом члены официальных делегаций УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры должны получить визу, но смогут оформить ее в упрощенном порядке. «Мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать в Петербург на праздник футбола», - заявил по этому поводу генеральный директор оргкомитета в Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин. /TOURBUS.RU

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