Новости На Мальте объявили план выхода из карантина Регулярное авиасообщение между Россией и Мальтой будет восстановлено уже на следующей неделе

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма Мальты, вв стране продолжается снятие временных ограничительных мер, введённых весной этого года в связи с ситуацией с Covid-19. Утвержденный правительством поэтапный процесс смягчения эпидемиологических ограничений включает в себя: С 24 мая: • время работы ресторанов и кафе продлевается до 24:00; • бассейнам разрешено работать для свободного плавания до 20:00; • возобновляется работа тренажёрных залов (без проведения групповых занятий); • открываются дневные досуговые центры; С 1 июня: • Мальта открывается для международного туризма (с ограничениями, соответствующими «светофорной» системе безопасности); • школы английского языка могут возобновить работу для проведения спортивных занятий; • отменяется обязательство по ношению масок на пляжах и в бассейнах (данная мера остаётся в качестве общей рекомендации); • разрешено проведение свадеб (в застольном формате и в соответствии с местными протоколами безопасности); С 7 июня: • ресторанам разрешено размещать до 6 человек за одним столом (вместо четырех); • в общественных местах разрешено собираться компаниям до 6 человек (вместо четырех); • возобновляют работу кинотеатры и театры; а также бары и казино с соблюдением протоколов безопасности, разработанных для ресторанов; • открываются заведения для азартных игр; Напомним, что с 25 мая на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение с Мальтой, рейсы по маршруту Москва – Валлетта будут осуществляться два раза в неделю. Междутем, как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, «Сейчас на Мальту из России можно попасть только с мальтийским гражданством или временным разрешением на пребывание в стране. Однако ожидается, что странам «красной зоны», в том числе и России, с 1 июня дадут добро на посещение при наличии подтвержденной второй дозы вакцины, сделанной за 14 дней до поездки». Ранее мы сообщали, что Мальта условно поделила страны на три категории. Путешественникам из стран «зеленого списка» не нужно сдавать ПЦР-тест перед поездкой. В аэропорту Мальты им проверят температуру, а также граждане заполнят анкету о поездках за последние 30 дней. Пассажиры, прибывающие на Мальту из стран «желтого списка» (Австрия, Бельгия, Андорра, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Чехия, Франция, Германия, Великобритания, ОАЭ – всего 51), должны перед посадкой на рейс предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Некоторых пассажиров могут в аэропорту по прилете попросить сдать экспресс-тест на коронавирус. Все остальные страны, в том числе Россия, входят в «красный список». Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны провести не менее 14 дней в одной из стран «желтого списка», а также иметь при себе отрицательные результаты теста ПЦР, сделанного не позднее 72 часов до прибытия на Мальту. /TOURBUS.RU

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