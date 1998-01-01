Costa Luminosa начала круизы по Адриатике и Греции

16 мая Costa Luminosa отправилась в круизное плавание из порта Триеста, став вторым судном компании, вернувшимся в эксплуатацию в 2021 году, и первым лайнером, возобновившим круизы по Адриатическому морю и Греции. Всего этим летом четыре корабля Costa возобновят навигацию в Средиземном море, - cообщили

Недельный маршрут Costa Luminosa включает Триесте и Бари, а также Корфу, Афины, Миконос и Катаколон/ Олимпия. В общей сложности с мая до середины ноября 2021 года лайнер выполнит 27 круизов.

Праздничная церемония перезапуска круизного сообщения Costa Luminosa состоялась в Триесте 16 мая при участии президента Costa Cruises Марио Дзанетти и городской администрации – мэра Триесте Роберто Дипиаццу, советника региона Фриули-Венеция-Джулия Пьерпаоло Роберти, капитана управления береговой охраны Триеста Винченцо Витале и генерального директора пассажирского терминала Франческо Мариани.

«Благодаря возобновлению навигации Costa Luminosa, мы, наконец, возвращаем круизы в Адриатическое море и Грецию, одно из самых популярных европейских туристических направлений, и возрождаем сектор, имеющий большое значение для экономики стран Европы, – как для Италии, так и для восточной части Средиземноморья», – сказал генеральный директор Costa Cruises Марио Дзанетти.

- О важности возобновления круизов говорит и тот факт, что до пандемии вклад нашей компании в европейскую экономику составлял около 13 миллиардов евро и обеспечивал более 63 тыс. рабочих мест. Мы особенно рады рестарту круизов из Триеста, города, в котором нам всегда рады, он станет портом приписки Costa Luminosa в этом и 2022 году.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и работаем над тем, чтобы Триест стал еще более стратегически важным портом для круизных лайнеров, способствуя устойчивому развитию отрасли и качественному обслуживанию гостей».

Для защиты пассажиров от рисков во время путешествия на борту кораблей и на берегу действует «Протокол безопасности Costa», обеспечивающий меры безопасности и защиты, разработанные компанией совместно с научными экспертами и итальянскими властями.

Они включают сокращение числа гостей на лайнере; ПЦР-тесты для всех гостей перед посадкой и в середине круиза; ПЦР-тесты для экипажа перед посадкой и регулярно во время их пребывания на борту; проверку температуры при сходе на берег и возвращении на корабль; в ресторанах; сход на берег только в рамках охраняемых экскурсий; социальное дистанцирование на борту и в круизных терминалах; обновленные услуги; усовершенствованное медицинское обслуживание и использование защитных масок при необходимости.

К перезапуску круизного сообщения была обновлена экскурсионная программа, гости смогут посетить интересные места в пунктах остановки лайнера, а также попробовать новое меню, в котором нашли отражение кулинарные традиции тех мест, где проходят круизные маршруты.

Costa Luminosa – второй по счету корабль Costa, осуществляющий круизное сообщение по Средиземному морю в период летнего сезона 2021 года. 1 мая из Савоны в плавание отправился флагманский лайнер Costa Smeralda с маршрутом по Италии. 26 июня навигацию возобновит Costa Deliziosa с недельными круизами по Греции, а 4 июля – новое судно Costa Firenze с семидневными круизами по Италии.

Кроме того, с 3 июля Costa Smeralda начнет совершать международные недельные маршруты по Италии, Франции и Испании.

/TOURBUS.RU