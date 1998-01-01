FITUR 2021 настроен оптимистично

В Мадриде продолжает активную работу первая в этом году крупная европейская туристическая выставка, проходящая в «живом» формате

Первая в этом году крупная европейская туристическая выставка, проходящая в привычном «живом» формате, - FITUR 2021 открылась вчера в испанской столице. Обычно этот туристический форум проходит в начале года, но в этом году его было решено перенести на май, и благодаря этому удалось провести в «оффлайне».

Несмотря на то, что для туристов большинство европейских границ еще закрыты, выставка в этом году получилась представительной — более пяти тысяч участников, представляющих все регионы Испании и 55 стран мира. Профессионалы из еще 79 стран присоединились к мероприятиям выставки благодаря онлайн-платформе FITUR LIVEConnect.

"Этой выставкой мы хотим внести свой вклад в восстановление туризма и вселить в профессионалов этого сектора надежду, - говорит директор FITUR Мария Вальсаре. - Также мы хотим начать предпринимать шаги, которые приведут все страны, в том числе Испанию - а для нас туризм очень важная отрасль - к восстановлению, пробудить желание путешествовать и убедить в том, что можно путешествовать безопасно".

О том, какое значение придают в Испании нынешней выставке говорит и тот факт, что вчера в торжественной церемонии ее открытия приняли участие самые высокие гости - король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция ( на фото - Их высочества на открытии выставки).

Ожидается, что в первые три дня работы выставку посетят около 50 тысяч профессионалов туризма. И еще столько же гостей здесь ожидают в два выходных дня, когда выставка будет открыта для всех желающих.

Как рассказал нашему порталу один из участников выставки, председатель Комитета по развитию туризма С-Петербурга Сергей Корнеев, “К стенду Петербурга, который на этот раз организован вместе с Российским Союзом туриндустрии, интерес очень большой. Чувствуется, что испанцы «истосковались» по путешествиям, и нам есть что им предложить.

Во первых, мы надеемся, что испанские болельщики смогут этим летом приехать в наш город на перенесенные с прошлого года игры Евро-2020.

Во-вторых, совместно с Комитетом по туризму Москвы мы представляем здесь новую и очень перспективную программу «Два — города — один миллион впечатлений». Причем в рамках этого проекта мы продвигаем не только Северную столицу, но и туристические возможности многих замечательных русских городов, входящих в «Серебряное ожерелье».

Наконец, мы представляем предложения для отдельных секторов туризма — MICE, семейный отдых, поездки на выходные и т. д.

Конечно, пандемия нанесла туристической сфере серьезный удар. Пресса много писала о том, что закрывались отели, рестораны, музеи. И сейчас на этой выставке нам очень важно переломить негативную тенденцию и показать, что после пандемии качество туристического сервиса у нас не только не упало, но, несомненно, выросло".

Еще один участник выставки, руководитель компании «Свой ТС» Сергей Войтович рассказал нам: «Конечно, прошедшия пандемия сказалась на числе участников и гостей — их поменьше, чем в предыдущие годы, но все же очень много. При посещении выставки нужно соблюдать довольно строгие правила — сдать на входе ПЦР-тест и носить маску.

Но все равно, на выставке многолюдно, оживленно, и чувствуется, что все участники полны оптимизма. Заняты все пять выставочных павильонов, проходит множество деловых мероприятий, интерес к российским стендам большой. Правда, мне показалось, что Петербургский стенд, где представлены наши ведущие принимающие туроператоры, работает более активно, и интерес к нему заметно выше.

Если же говорить о настроениях испанских принимающих компаний, то все они практически уверены, что в ближайшее время правительство страны обнародует решении о приеме туристов, привитых Спутником-V. Причем речь идет не только о россиянах. По их словам, для Испании традиционно очень важен и рынок Латинской Америки, а там тоже есть немало потенциальных туристов, привитых российской вакциной.

Так что настрой в Мадриде сейчас самый позитивный, все уверены в эффекте «отложенного спроса» и ждут возвращения туристов в полном объеме».

/TOURBUS.RU