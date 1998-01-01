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S7 продала свою долю в Cyprus Airways, и оценивает свои потери от «закрытия» Турции в 300 млн руб.

Совладелица и глава Совета директоров S7 Татьяна Филева рассказала журналистом о нынешнем состоянии дел в авиакомпании

Авиакомпания S7 планирует перевезти в 2021 году 16-17 млн человек, сообщила вчера журналистам совладелица и глава Совета директоров S7 Татьяна Филева в кулуарах конференции "Национальный форум по устойчивому развитию".

В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, S7 перевезла 12,3 млн пассажиров, в "доковидном" 2019 году — 17,9 млн человек. Таким образом, в этом году ожидается рост перевозок к прошлому году на 30-38% и снижение к позапрошлому году на 5%, -отмечает «Интерфакс».

Также она заявила, что авиакомпания S7 оценивает свои потери от ограничения регулярных рейсов в Турцию в более чем 300 млн руб.

Напомним, что до введенных ограничений S7 летала из Москвы и Новосибирска в Анталью и Даламан.

Также вчера стало известно, что группа S7 продала свою долю в кипрской авиакомпании Cyprus Airways частному инвестору.

"Покупатель - частное лицо из Европы, которое будет продолжать развивать эту компанию", — сказала г-жа Филева журналистам. Г-жа Филева уточнила, что покупатель актива — непрофессиональный инвестор, у которого есть "разные бизнесы".

По информации СМИ, о планах продать долю в Charlie S7 сообщала в отчетности за прошлый год. Стоимость вложения в кипрскую "дочку" на конец года компания оценивала в 427 млн руб., долю в капитале — в 36,9%. О создании Charlie для полетов между Кипром и материковой Европой в 2016 году объявил сооснователь и бенефициар S7 Владислав Филев. Тогда долю S7 в компании он оценивал в около 40%, а партнером по бизнесу называл "кипрскую сторону". Для операционной деятельности компания приняла два Airbus A319 из парка S7 и получила право летать в течение десяти лет под брендом Cyprus Airways — нацперевозчика Кипра, который обанкротился в 2015 году. Работа с европейским сертификатом эксплуатанта даст новые знания и подходы к организации управления безопасностью полетов, говорил г-н Филев журналистам в 2016 году.

Напомним, что S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года г-н Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.

/TOURBUS.RU