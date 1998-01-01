«Полемика» между президентом и вице-премьером поможет развитию туризма на Камчатке

После вчерашнего недовольства президента словами Дмитрия Чернышенко об угрозе для Долины гейзеров, исходящей от туристов, туда вылетает правительственная делегация

Как сообщает РБК, вчера президент Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах в Долине гейзеров на Камчатке. О них шла речь во время совещания по вопросам реализации отдельных положений Послания президента Федеральному собранию.

В ходе беседы г-н Чернышенко предупредил, что в «Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в десять раз больше народа, они просто там вытопчут все».

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все» — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», — ответил г-н Путин.





Президент призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким». По мнению российского лидера, чтобы избежать нанесения вреда природе, власти должны лучше организовывать отдых гостей региона и не жалеть на это ресурсов.

«В некоторых других странах в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках, там же не вытаптывают ничего. А количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше», — пояснил г-н Путин.





Уже сегодня пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания 19 мая у поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток.

"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края", — отметил г-н Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабинета министров.

"Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учётом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России", — добавил он. Сообщается, что заместитель председателя правительства должен провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки, отметили в пресс-службе. По ее данным, в мероприятии примут участие руководство и представители министерства природных ресурсов, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Отметим также, что вчера вице-премьер Дмитрий Чернышенко был избран председателем совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ». В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на корпорацию возложена задача по созданию и развитию туристической инфраструктуры. В ее планах - создать около около 600 туристических объектов и привлечь два трлн рублей частных инвестиций.

/TOURBUS.RU