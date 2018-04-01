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Германия возобновляет выдачу россиянам шенгенских виз

Прием документов начнется в консульских отделах Германии уже 1 июня, однако оформить туристическую визу пока что будет нельзя

Представительства Германии в России с начала июня будут принимать заявления на оформление шенгенских виз, но с туристическими целями поездка невозможна, сообщает посольство Германии в Москве.

«Начиная с 1 июня 2021 года германские зарубежные представительства в России предлагают заявителям, не относящимся к категориям лиц, в отношении которых действуют исключения, возможность подачи заявления о выдаче шенгенских виз. Получение таких виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, возможность оформить Шенгенскую визу позволит на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой позднее можно будет совершить поездку.

Для того, чтобы подать заявление на шенгенскую визу в Германию, нужно, чтобы предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств на срок не менее двух лет, а срок ее действия заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года.

«Целью поездки не должен быть туризм», — подчеркнули в посольстве.

Заявителям помимо обычного пакета документов потребуется предъявить полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж, покрывающий, по меньшей мере, сроки первой запланированной поездки. Также необходимо подписать форму ознакомления с правилами въезда в Германию во время пандемии.

В настоящее время въехать в Германию можно только лицам с ВНЖ, гражданам республики, родственникам граждан страны, а также с деловыми целями.

Отметим, что в последнее время число заболевших коронавирусом в Германии вновь начало расти. Так, во вторник на территории Германии было выявлено 11 040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что почти в два раза выше, чем днем ранее. Об этом вчера сообщил Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.



По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 614 095.Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 284 пациента, и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 86 665.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 3,340 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (789 321 заразившийся), Бавария (628 742) и Баден-Вюртемберг (480 953).

/TOURBUS.RU