Программу "детского кешбэка" запустят 25 мая

Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря будет запущена 25 мая, при этом в ней примут участие около тысячи лагерей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на сегодняшнем совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

«Интерфакс» сообщает, что, открывая совещание, президент Владимир Путин заявил, что «видит проблемы» с реализацией программы.

«Эта мера предусматривает примерно для 357 тыс. детей компенсацию половины путевок. Это мера новая, она не такая отработанная, как туристический кешбэк, и разворачивается сейчас практически с колес. Родители очень ждут старта программы, и у лагерей впервые такой опыт взаимодействия. Ростуризму в круглосуточном режиме после вашего поручения приходится проводить консультации. Благодаря горячей линии ОНФ получаем информацию о том, что их беспокоит», — сообщил в ответ г-н Чернышенко.

Он напомнил, что на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей.

«Очень важно, что мы готовы запустить эту акцию 25 мая, то есть успеваем до каникул. Те, кто купил путевку, могут в рамках программы купить путевку, например, на другую смену, ограничений нет. Около тысячи лагерей подключились и готовы будут принять детей», — сказал он.

По словам вице-премьера, 500 лагерей подключились к акции напрямую и 500 — через партнеров-агрегаторов.

При этом президент России Владимир Путин призвал сделать возврат 50% стоимости отдыха в детских лагерях доступным и для первой смены, для этой цели он предлагает выделить отдельные средства.

«По поводу отдыха детей и возврата 50% от стоимости путевки. Многие семьи сейчас возвращают путевки за первую смену. Дмитрий Николаевич сказал, что у людей есть возможность купить со скидкой во вторую смену, ну так в первую никто не поедет или поедет меньше детей, чем можно было бы отправить на отдых.

Надо посмотреть на это внимательнее. Как люди могли купить на первую смену, если постановление правительство или не вышло, или только что выходит?», — сказал он вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на совещании, посвященном отдельным положениям послания Федеральному собранию.

По словам президента, туристы «просят вернуть путевки на первую смену, а в детских лагерях нет денег, чтобы вернуть, потому что они истрачены на организацию процесса».

«Создали проблему. Сами эти лагеря детские, они плохо проинформированы о том, каковы условия работы, и нужно этим заняться тоже. И проработать с регионами и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению этих вопросов неформально», — заключил он.