Новости Визовые центры Венгрии возобновили работу Пока что получить краткосрочные венгерские визы смогут лишь российские футбольные болельщики

Визовые центры Венгрии в России возобновили прием заявлений на получение визОднако к рассмотрению принимается определенная категория граждан. Соответствующая информация опубликована на сайте VFS Global. Сообщается, что с 17 мая венгерские визовые центры в Москве и регионах начали обработку документов на оформление шенгенских виз Однако, на сегодняшний день осуществляется прием исключительно зрителей футбольных матчей чемпионата Европы 2020 и только по предварительной записи. Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса пройдет на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. Въезд в Венгрию будет возможен только при предъявлении действительного билета на футбольный матч. Поэтому в Визовый центр кроме стандартного пакета бумаг необходимо будет предъявить билет на матч или подтверждение его покупки. Заявители могут претендовать на получение однократной или двукратной туристической визы. При пересечении венгерской границы иностранным гражданам необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученным не более чем за 72 часа до вылета на английском или венгерском языке. Пребывание болельщиков на территории страны при этом должно занять не более чем 72 часак.



Отметим также, что несмотря на то, что пока что границы страны для туристов закрыты, Венгрия продолжает активное продвижение на нашем туррынке — так, этой весной Венгерское национальное управление по туризму вновь стало партнером весенней серии Workshop «Турбизнес». Как отмечает представитель Венгерского национального управления по туризму в России Виталий Избрисов, «за последние несколько лет поток российских туристов в нашу страну динамично растет. При этом особенно приятно, что в последнем «доковидном» 2019 году количество туристов из России заметно увеличилось не только в Будапеште, но на всех популярных термальных курортах, в том числе в Хевизе и Хайдусобосло. Я уверен, что после открытия границ и восстановления российского турпотока в Венгрию, повышенный интерес россияне вновь будут проявлять, как к санаторно-курортному отдыху, так и к поездкам в Будапешт и его окрестности. При этом в новых условиях большим спросом, скорее всего, станут пользоваться услуги, ориентированные на «обособленный» спрос - авторские программы, пешие экскурсии, активные туры». /TOURBUS.RU

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