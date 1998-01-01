Майя Ломидзе: Хитами наступающего лета станут не только Крым и Сочи, но и речные круизы

Большую пресс-конференцию, посвященную итогам майсских каникул и летним туристическим прогнозам провела вчера в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По словам г-жи Ломидзе, рост спроса на курорты юга России превысил планируемые объемы, в которые также был заложен прирост. В итоге объем турпотока в Крым и на курорты Краснодарского края за первую декаду мая в этом году, в сравнении с 2019 годом, увеличился в среднем на 70% и 50% соответственно.

Касаясь распространенного вопроса о «завышении цен» российскими отельерами, исполнительный директор АТОР подчеркнула, что подобный рост цен наблюдался и ранее, например в 2016 году, когда были закрыты Турция и Египет. При этом она подчеркнула, что жалоб на несоответствие цены и качества на российских курортах сейчас гораздо меньше, чем это было в 2016 году.

В нынешнем сезоне цены, выросшие из-за динамического ценообразования, не отпугивают туристов: спрос высок, хотя глубина бронирования по-прежнему невелика – 2-3 недели против 2-3 месяцев в 2019 году, отметила Майя Ломидзе. Кроме того, российские отельеры гибки в ценовом вопросе: как только спрос идет вниз, цены снижаются, об этом говорит опыт прошлых лет.

Спикер отметила, что аналитики АТОР считают, что большую роль в стимулировании внутреннего турпотока в этом году сыграла акция с кешбэком: не менее 20% туристов в российских регионах – это люди, которые не планировали никуда ехать, но из-за акции Ростуризма и НСПК с кешбэком отправились в поездку по России.

При этом, как подчеркнула Майя Ломидзе, данные совместного исследования АТОР и компании Action Travel показывают, что около 20% новых туристов, впервые посетивших в этом году регионы РФ, станут возвратными: их приятно удивили и сервис, и цены, и достопримечательности. Они вернутся и в условиях открытых границ.

При этом в 2021 году в список регионов, туризм в которых пошел на подъем в силу сочетания ряда факторов (наличие качественного турпродукта, поддержка федеральной и региональной власти, кешбэк, грамотное продвижение), помимо курортов юга России, вошли такие «непляжные» регионы страны, как Бурятия, Тюмень, Мурманская область, Алтай (Республика Алтай и Алтайский край), Челябинская область, представившая свой брендовый маршрут, Ленинградская область, Карелия, Калининград. Набирает силу спрос на Камчатку, а также на отдых в Самарской области.

Также в АТОР прогнозируют этим летом 50-60%-ый рост спроса на речные круизы по России, а также на снова «вошедшие в моду» туристические железнодорожные круизы.

/TOURBUS.RU