Калининградская область собирается ввести курортный сбор

Власти региона ожидают, что в этом году «Русская Балтика» примет не менее двух миллионов туристов

На территории Калининградской области должен быть введен курортный сбор, заявил губернатор региона Антон Алиханов во время сегодняшнего отчёта в облдуме, - сообщает «Интерфакс».

"Полноценной отраслью калининградской экономики становится туризм. Но пока он формирует только 2% ВВП региона, что составляет порядка 9 млрд рублей. Но мы видим стабильный ежегодный рост, который достигает 10% доходов от этого. В данных условиях считаю логичным в ближайшее время, не позднее 2022 года, в отдельных муниципальных образованиях региона ввести плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор", — сообщил г-н Алиханов.

По его словам, эти средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха граждан, парков, набережных, скверов, пляжей. "Поручаю министерство по культуре и туризму вместе с экспертами и депутатами проработать этот вопрос и подготовить необходимую нормативно-правовую базу для введения сбора", — заявил губернатор. Он также отметил, что по прогнозам в этом году регион посетят порядка 2 млн туристов, к которые потратят тут не менее 4,5 млрд руб. В 2020 году Калининградскую область посетили 1,2 млн туристов.

Как мы сообщали ранее, министр культуры и туризма самого западного региона России Андрей Ермак отмечал, что Калининградская область в период с 1 по 10 мая перевыполнила план по приему гостей, так как в течение праздничных дней туда приехало свыше 63 тыс. туристов

Как отметил также министр, в настоящее время в регионе действует 296 коллективных средств размещения, из которых 192 классифицировано. При этом гостям в области сейчас могут предложить любой уровень комфорта, поскольку четырем отелям присвоена категория 5*, 19 имеют статус четырехзвездных, а еще 66 – гарантируют уровень комфорта в 3*. «Уже сейчас уровень бронирования гостиниц на весь летний сезон приблизился к 90%», – констатировал Андрей Ермак.

Напомним, что Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Ставку сбора определяют местные власти в пределах, установленных кодексом, также они могут вводить льготы для плательщиков сбора и устанавливать основания для их применения.

Она не может превышать 100 рублей за одного проживающего физического лица в средстве размещения в день. Сбор взимается при выселении туристов из объекта размещения, при определении количества дней проживания не учитываются дни заезда и выезда.

При этом введение курортного сбора вызвало резкое противодействие общественных организаций в сфере туризма, которые заявляли, что оно повысит цены на отдых в России и «отпугнет» туристов.

/TOURBUS.RU