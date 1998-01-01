Bloomberg: Авиасообщение с курортами Турции может восстановиться через месяц

Турецким чиновникам не удалось убедить Россию отменить полуторамесячный запрет на полеты между двумя странами в конце мая, сообщало сегодня турецкое представительство агентства Bloomberg.

При этом ожидается, что Москва разрешит туристам посещать Турцию не ранее чем с середины июня. Эти данные, полученные по итогам переговоров в Москве, озвучил агентству Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, непосредственно осведомленный о ходе бесед двух делегаций в российской столице.

«Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты», – сказал второй турецкий чиновник, знакомый с ходом переговоров.

О том, что российские проверяющие отправятся в Турцию, ранее сообщали и в Ростуризме. Даты поездки пока не называются, но у турецкой стороны есть надежда, что они станут известны уже на этой неделе.

Как напоминает АТОР, ранее в Оперштабе по борьбе с коронавирусом опровергли информацию о том, что принято решение о продлении ограничения авиасообщения с Турцией с 1 июня. При этом источники, близкие к Оперштабу, неофициально подтвердили, что сроки продления запрета «со 2 по 30 июня» в действительности никогда Оперштабом не рассматривались, вернее, не рассматривались вообще никакие даты.

Однако несмотря на это в авиакомпании «Аэрофлот» уже сообщили о снятии большинства рейсов турецкой программы на весь июнь, хотя и уточнили, что будут готовы изменить решение и увеличить число рейсов, как только станет ясна ситуация с решениями Оперштаба.

Брлее того, в пресс-службе авиакомпании S7 заявили, что «S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона-2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», .

Российская инспекционная делегация на этой неделе должна объявить о поездке в Турцию, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая, сообщила вчера в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператор России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По Турции ведутся переговоры, приезжала турецкая делегация. По нашей информации, на этой неделе станет известно, когда российская инспекционная делегация отправится в Турцию для того, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для наших граждан.

И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с Турцией. На данный момент мы прогнозы делать не можем», — рассказала она журналистам.

/TOURBUS.RU