Испания надеется вернуть лидерство на туристическом рынке Европы

Министр промышленности, торговли и туризма Испании г-жа Рейес Марото,и генеральный директор Института туризма Испании Turespaña г-н Мигель Санс, представили основным игрокам туристического сектора страны, испанским и международным средствам массовой новую информации кампанию по продвижению You Deserve Spain, направленную на укрепление позиций Испании как одного из ведущих направлений отдыха на основных туристических рынках, - сообщили нам в московском представительстве Turespaña

Во время презентации в гостинице Parador Nacional de Alcalá de Henares, министр подчеркнула, что Испания «готова скоро вновь открыть себя миру и приветствовать всех тех, кто хочет провести свой идеальный отпуск после непростого года».

Министр туризма добавила о необходимости предлагать «уверенность и безопасность путешественнику» и заверила, что иностранные туристы могут «уже планировать свой отпуск в Испании», потому что страна является гарантией «безопасности и качества».

Г-жа Марото напомнила, что зеленый цифровой сертификат, который будет гарантировать передвижение в Европейском союзе (ЕС), начнет действовать в июне. «Данный сертификат, а также хороший темп вакцинации, вызовут уверенность у иностранного путешественника и представят Испанию как безопасное место отдыха».

Цель кампании по продвижению Института туризма Испании Turespaña – передать путешественнику ощущение спокойствия, отдыха, удовольствия и беззаботности после всего, что связано с пандемией. Министр подчеркнула о необходимости преодоления психологического барьера, созданного пандемией, который может способствовать тому, что многие люди останутся дома и не будут выезжать за пределы своей страны.

Кампания You Deserve Spain призвана укрепить позиции Испании как главного места отдыха на основных европейских туристических рынках и являетсяответом на исключительную ситуацию, вызванную пандемией.

Кампания пройдет с мая по июль преимущественно в digital-формате и в социальных сетях, а для усиления ее запуска будут задействованы такие оффлайн-площадки, печатные и наружные городские носители.

Целевой аудиторией кампании станут молодежь, взрослые туристы, семейные путешественники и туристы в возрасте, которые ищут в Испании солнце и пляжи, городской туризм,природный туризм, культурный туризм и паломнический туризм.

Напомним, что с 12 мая Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов на оформление шенгенских виз, однако пока туристы по ним въехать не смогут.

В настоящее время в стране продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Регулярные рейсы между РФ и Испанией также еще не выполняются.

/TOURBUS.RU