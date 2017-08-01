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18 мая
Корпорации «Туризм.РФ» получит в этом году 6,3 млрд рублей

Корпорация должна разработать не менее трех мастер-планов развития туристских территорий и реализовать не менее 10 инвестпроектов


 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении корпорации «Туризм.РФ» в 2021 году 6,3 млрд рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, - сообщает «Интерфакс».

 

«Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции акционерному обществу «Корпорация Туризм.РФ» в виде взноса РФ в уставный капитал акционерного общества в размере 63.00000 тыс. рублей в соответствии с мероприятиями государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», — говорится в распоряжении.

 

Как следует из документа, из этих средств будет осуществляться финансовое обеспечение текущей деятельности корпорации, направленной на управление инвестпроектами в сфере туризма, развитие цифровой платформы и подготовку мастер-планов развития туристских территорий, а также участия в уставных капиталах организаций, реализующих инвестпроекты в туризме.

Ответственность за обеспечение этих мероприятий возлагается на Минстрой РФ и Росимущество совместно с корпорацией «Туризм.РФ».

 

В документе отмечается, что в 2021 году корпорация должна разработать не менее трех мастер-планов развития туристских территорий, на что будет выделено 1 545 500 000 рублей бюджетных инвестиций, и обеспечить реализацию не менее 10 инвестпроектов в сфере туризма – на что будет предоставлено 4 754 500 000 рублей.

 

Напомним, что корпорация «Туризм.РФ» создана в декабре 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Совместно с субъектами корпорация занимается мастер-планированием туристических территорий страны, инвестированием в создание инфраструктуры.

/TOURBUS.RU

 


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